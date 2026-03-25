La modelo y actriz Pino Montesdeoca, esta semana en 'Plano General'

La modelo y actriz Pino Montesdeoca es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Esta mujer que llegó al modelaje y la interpretación sobrepasados los 50, triunfa dando visibilidad a la madurez femenina. Montesdeoca, de origen canario y que ha vivido la mayor parte de su vida en Suecia por razones familiares, acaba de publicar sus memorias, 'La edad es un número, la actitud lo es todo'.

Pino Montesdeoca mantiene que "lo primero” en su escala de valores es “la autenticidad" y se muestra "preocupada por las pensiones y las arcas del Estado". La modelo entiende que "son más las cosas que nos unen que las que nos separan" y defiende la Transición española. Confiesa que su mayor fracaso personal fue no llegar a tiempo cuando su marido murió. Aunque triunfa en las pasarelas y la pantalla, reconoce que su "mayor éxito fue criar a dos hijas".

Pino Montesdeoca mantiene que su lema es "basta ya de drama, ya vale". La modelo dice estar "cerrada al amor", aunque sentencia que "lo único que queda en la vida es el amor". Pino es aficionada a decir "tacos" y dice haberse "sentido guapa” cuando estuvo enamorada.

Montesdeoca se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que habla su representante y amigo Daniel Bonet), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).