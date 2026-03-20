El entretenimiento cultural y familiar tendrá un nuevo pilar diario en La 2 a partir de la semana que viene. ‘TRIVIAL PURSUIT’, la adaptación televisiva del mítico juego de mesa que presenta Egoitz Txurruka, “Txurru”, se verá cada tarde después de ‘Sukha’.

De esta forma, la cadena reafirma su apuesta por una programación con la que la audiencia puede “aprender jugando”: ‘Saber y Ganar’, ‘Cifras y Letras’, ‘El Cazador’ y, ahora, ‘TRIVIAL PURSUIT’.

Seis categorías, miles de preguntas y un solo ganador ‘TRIVIAL PURSUIT’ une el espíritu clásico del juego con una realización visualmente deslumbrante. La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías (geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura) para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. El primero en conseguirlo se proclama ganador del día y se enfrenta a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla. La 2 refuerza su oferta de concursos con la llegada de ‘TRIVIAL PURSUIT’ a su parrilla diaria

Mecánica del concurso El programa se estructura en varias rondas eliminatorias que conducen a la gran final: Ronda 1. Ganarse el tablero. Los concursantes deben responder correctamente para conseguir los quesitos y ganarse el derecho a entrar en el tablero. Ronda 2. Carrera hacia el centro. Ya sobre el tablero, se enfrentan a preguntas de opción múltiple. Cada acierto les permite avanzar una casilla, con el objetivo de acercarse lo máximo posible al corazón del tablero. Ronda 3. La batalla por el centro. Tres participantes luchan por conquistar el centro y mantenerse allí hasta el final. El que lo logra obtiene una ventaja estratégica: cada acierto en el centro le permite hacer retroceder a un rival. Pero si otro concursante llega al centro, puede arrebatarle la posición. El que ocupe el centro al final de la ronda, se clasifica para la gran final. La gran final. El finalista afronta el reto icónico: completar su rueda de seis quesitos respondiendo una pregunta de cada categoría en menos de 60 segundos. En juego, un bote inicial de 25.000 euros que crecerá programa a programa. Si no lo consigue, tendrá la oportunidad de volver a intentarlo en el programa siguiente.