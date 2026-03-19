El bote de 'Trivial Pursuit' sigue sin dueño y ya alcanza los 45.000 euros: ¿Quién romperá la racha?

Este viernes 20 de marzo a partir de las 21:45 horas, aterrizan en La 1 y RTVE Play cinco nuevas entregas de TRIVIAL PURSUIT cargadas de humor y mucha estrategia. En una edición donde la tensión no deja de crecer, veremos si alguno de los nuevos concursantes logra romper la racha de "sequía" y hacerse con el espectacular bote acumulado, que ya alcanza los 45.000 euros. Pero ya sabéis: en el tablero, el tiempo no perdona a nadie.

“A ver si yo también la hago” Menudo cierre de noche vivimos con la última entrega de TRIVIAL PURSUIT. Tras una tercera ronda impecable y un humor implacable, Juanjo consiguió dominar el centro del tablero llegando a la ronda final. Allí, la estrategia del concursante fue clara: empezar por Historia. “A ver si yo también la hago”, no dudó en añadir el carismático participante. Sin embargo, al final el tiempo fue el rival más duro y se esfumó casi sin que se diera cuenta. Aun así, Juanjo no se fue con las manos vacías: se aseguró 750 euros y, lo más importante: su regreso para el próximo programa.

Un bote sin dueño La temporada de TRIVIAL PURSUIT empezó por todo lo alto. En el primer programa, Miriam, de tan solo 29 años, consiguió conquistar el primer bote de la edición llevándose un total de 25.000 euros. Tras un arranque tan potente, parecía que el éxito iba a ser la guinda habitual del concurso, pero, contra todo pronóstico, hasta la fecha ella ha sido la única capaz de llevarse el gran premio a casa. Aprende jugando con 'Trivial Pursuit': Ritmo, cultura y un bote sin dueño que ya alcanza los 45.000 euros Desde entonces, el bote no ha hecho más que crecer: cada programa que termina sin ganador añade 1.000 euros a la cifra final. Con este incremento, también crecen la esperanza, las ganas y, por supuesto, la tensión. En cada entrega, cinco concursantes compiten regalándonos momentos únicos y divertidos, pero siempre con la mirada puesta en el objetivo final. Los participantes que logran alcanzar la última ronda llegan a rozar el éxito con la punta de los dedos; sin embargo, esa cercanía dispara los nervios que, en muchos casos, terminan jugándoles malas pasadas. El tablero es mucho más exigente de lo que parece y, conforme avanzan las rondas, somos testigos de cómo aumenta la presión. El bote ya alcanza los 45.000 euros. ¿Quién será el próximo en conquistarlo?