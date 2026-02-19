Llega la noche de 'Trivial Pursuit': Cinco nuevos programas para “aprender jugando”

El tablero más famoso del mundo ha saltado a la televisión con fuerza: Trivial Pursuit arrancó su andadura combinando emoción, conocimiento y un premio que ya ha hecho historia. De la mano del carismático Egoitz Txurruka, el concurso vivió un debut redondo con la emisión de sus tres primeros programas y un hito difícil de olvidar: una concursante logró superar todas las fases y se llevó el primer bote, nada menos que 25.000 euros, demostrando que saber puede tener una recompensa tan brillante como inesperada.

Conociendo a Egoitz Txurruka, “Txurru” Egoitz Txurruka, más conocido como “Txurru”, es un presentador de origen vasco con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la comunicación. Destaca por su recorrido en la Televisión Pública del País Vasco, ETB. Pero no solo ha conducido programas, también ha participado en ellos. Fue concursante en la décima edición del mítico formato de ETB, El Conquistador del Fin del Mundo. Por ello, comprende a la perfección la tensión que viven todos los participantes que se enfrentan al tablero de TRIVIAL PURSUIT.

Cinco nuevos programas en una noche de juego y diversión Este viernes 20 de febrero, La 1 emitirá cinco nuevos programas en una noche cargada de diversión bajo el lema de “Aprender jugando”. La mecánica no varía: cinco concursantes competirán en cuatro rondas eliminatorias distintas mostrando sus conocimientos en las 6 clásicas categorías del juego: geografía, entretenimiento, deportes y ocio, ciencia y naturaleza, historia, arte y literatura.

Un bote acumulativo La cuarta entrega arrancará con un bote acumulado de 27.000 euros. El participante que llegue a la última ronda y logre superar una pregunta de cada categoría, consiguiendo todos los quesitos, será quien se lleve el premio. En caso de no lograrlo, podrá volver a intentarlo en el próximo programa, mientras el bote incrementará su valor.

Ponte a prueba desde casa Con la esencia que caracteriza al juego, esta versión televisiva de Trivial Pursuit apuesta por una estructura dinámica y emocionante que te anima no solo a verlo, sino también a participar desde casa. Los concursantes, las preguntas y un nuevo bote, convierten cada entrega en una experiencia que te hará disfrutar y sentirte parte del juego.