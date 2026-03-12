El gran bote de 'Trivial Pursuit' no deja de aumentar y ya alcanza los 40.000 euros

En los programas anteriores, los concursantes lo dieron todo en el tablero de TRIVIAL PURSUIT; un desafío que, desde luego, no resulta nada fácil. Además de la complejidad de las preguntas, los participantes se enfrentan a otro reto que añade una gran dificultad: los nervios que, en ocasiones, juegan malas pasadas y se convierten en el obstáculo más difícil de superar.

Un programa decisivo En la última entrega, los concursantes se enfrentaron a una ronda tres especialmente reñida entre Toni, quien intentaba defender su posición tras haber llegado a la final en el programa anterior, María y Ángeles. En la última pregunta de esta ronda, Ángeles logró destronar a Toni y colocarse en el centro del tablero asegurando su pase a la ronda final. A pesar de su esfuerzo, Ángeles no consiguió completar el tablero y hacerse con los 39.000 euros en juego. La concursante volverá a competir en el próximo programa junto a cuatro nuevos compañeros por un bote que ya acumula 40.000 euros. ““

La música siempre es un sí TRIVIAL PURSUIT continuará apostando por la relevancia de sus pruebas musicales. Estas secciones se han consolidado como un elemento fundamental del formato, permitiendo que tanto participantes como espectadores disfruten de un aprendizaje dinámico a través de los grandes éxitos de la cultura popular. En las próximas entregas, la música seguirá muy presente, transformando cada pregunta en un momento de diversión, ritmo y cercanía. ““

¿Cómo se elabora el guion? Detrás de cada pregunta que vemos en el tablero, hay un minucioso trabajo que Ibar, miembro del equipo de guion de TRIVIAL PURSUIT, define como una auténtica "cadena de montaje". En este engranaje, la creatividad y el ingenio para plantear retos divertidos son tan importantes como el rigor. El equipo se divide en grupos con funciones muy específicas que garantizan así la calidad del concurso: guionistas, verificadores y lingüistas. El filtro de calidad es sumamente estricto: por muy curioso o "jugoso" que sea un dato, si no se puede demostrar que es 100% real, la pregunta se descarta por completo. Como dice el propio Ibar, ese contenido va directamente al "cielo de las preguntas". ““