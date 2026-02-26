¡Que comience el juego! 'Trivial Pursuit' vuelve con más nervios, más risas… y un bote de 32.000 euros

Una nueva noche de ‘Aprender Jugando’ aterriza en RTVE, y TRIVIAL PURSUIT será el gran protagonista. La 1 emitirá cuatro nuevas entregas cargadas de emoción, preguntas y risas, y la primera podrá seguirse en simultáneo en La 2.

Desde el principio, Natalia lideró el juego, conquistando el tablero e imponiéndose al resto de sus compañeros . Sin embargo, se quedó a solo tres quesitos de los 31.000 euros. Al no conseguir llevárselo, el bote acumulado sigue creciendo y ya asciende a 32.000 euros. Natalia volverá a intentarlo en el próximo programa y nos queda una pregunta en el aire: ¿Habrá algún afortunado que logre conquistar ese bote?

Una noche de risas, desafíos y pruebas musicales

La noche del viernes regresa cargada de momentos de diversión que nos harán disfrutar al máximo: preguntas que pondrán a prueba nuestro conocimiento musical, otras que nos harán revivir esos programas o series que tanto nos gustan y que han marcado nuestra infancia.

Las rondas del juego cada vez están más igualadas, llenas de emoción, nervios y competitividad, pero siempre sin perder las risas y el buen rollo. El elenco de concursantes es variado... ¡y muy divertido! Algunos de ellos tienen profesiones realmente entrañables. Por otro lado, nuestro presentador, "Txurru", capta a la perfección la esencia de cada uno de los participantes. Esta conexión entre presentador y concursantes traspasa la pantalla, creando un ambiente cercano y hogareño.