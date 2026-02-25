En 2025 casi cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4% ) se identifican como feministas, mientras que cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.

Estos son algunos de los datos que recoge el Barómetro Juventud y Género 2025, realizado a través de una encuesta online a una muestra de 3.327 personas residentes en España, de las cuales 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.

La juventud se siente menos feminista El informe pone de manifiesto una clara tendencia descendente en la identificación feminista entre la juventud. Una caída de casi 12 puntos porcentuales en 2025 con respecto a 2021. En 2017, el porcentaje era del 34,6%; ascendió hasta el 49,9% en 2021 -el punto más alto de la serie- y en 2025 ha caído hasta el 38,4%. Sin embargo, el apoyo al feminismo aumenta con la edad y es en la franja de 30 a 39 años donde alcanza su máximo (52,2%).

Relaciones afectivas y roles El análisis también aborda las actitudes en el ámbito de la pareja y los estereotipos de género. Aunque la mayoría defiende relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo, una parte relevante mantiene creencias vinculadas a modelos tradicionales. Persisten, por ejemplo, ideas asociadas al amor romántico idealizado y a ciertos comportamientos de control que, si bien minoritarios, siguen presentes entre una proporción significativa de jóvenes. El 32,1% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas. 'Princess treatment' y 'tradwives': la tendencia conservadora que atrae a las jóvenes en redes Remedios Cano