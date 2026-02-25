El feminismo disminuye entre los jÃ³venes: el porcentaje pasa del 50% en 2021 al 38% en 2025
- La mitad de los jóvenes encuestas cree que el feminismo es necesario para la igualdad, según el estudio de Fad Juventud
- En 2021 la identificación de los jóvenes con el feminismo alcanzó el 49,9%, el máximo de la serie histórica
La etiqueta de 'feminista' se percibe como una herramienta de manipulación mediática entre los jóvenes. Casi el 50% tiene esta creencia, mientras que el 38,4% sí se identifican como feministas. Este hecho retrata un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno a la política de género reflejan tensiones presentes en el importante debate público actual.
Teniendo en cuenta las edades, los jóvenes de entre 15 y 19 años son los menos feministas: solo uno de cada cuatro se declara como tal. Los mayores de 30, sin embargo, se identifican con ese sentir. Por sexos también se encuentran diferencias: el 51% de la chicas se declara feminista frente al 26% de los hombres. Aún así, se puede afirmar que el feminismo ha retrocedido también entre las mujeres jóvenes, seis puntos en apenas dos años. En 2023 el porcentaje superaba del 57%.
Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.
El 83% de los jóvenes afirma haberse sentido discriminado
Los principales motivos señalados son el aspecto físico (ascendiendo al 35,5%), el género (34,6%) e incluso la edad (24,9%). Son las mujeres el grupo que declara con mayor frecuencia discriminación por razón de género (44,2%). El porcentaje de hombres que aseguran sufrir discriminación por ser hombres (25,4%).
Es especialmente en las parejas donde más se hace visible la brecha de género. Actos que en muchas relaciones están normalizados como revisar el móvil a tu pareja suponen un agravio para un avance efectivo en materia feminista. Este ejemplo, concretamente, lo han sufrido el 27,3% de mujeres jóvenes (frente al 17% de los hombres). El 32,1% afirma también haber sufrido enfados por no responder de inmediato. El ámbito de la violencia sexual no se queda atrás: una de cada cinco mujeres jóvenes (20,3%) asegura haber sido forzada a mantener relaciones cuando no quería, frente al 8% de los chicos.
En resumen, existe una diferencia notable entre el sector joven de la población y el resto del conjunto de la población española. El sentir feminista juvenil se sitúa ligeramente por debajo, mientras que el 42,1% de la población general se define como feminista. El apoyo al feminismo aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza su máximo con un porcentaje del 52,2%.
Estos son algunos de los datos que recoge el Barómetro Juventud y Género 2025, realizado a través de una encuesta online a una muestra de 3.327 personas residentes en España, de las cuales 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025 y esta quinta edición consolida una serie iniciada en 2017 que permite analizar tendencias a lo largo de una década. El estudio ha sido financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.