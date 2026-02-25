El feminismo disminuye entre los jÃ³venes: el porcentaje pasa del 50% en 2021 al 38% en 2025

La etiqueta de 'feminista' se percibe como una herramienta de manipulación mediática entre los jóvenes. Casi el 50% tiene esta creencia, mientras que el 38,4% sí se identifican como feministas. Este hecho retrata un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno a la política de género reflejan tensiones presentes en el importante debate público actual.

Teniendo en cuenta las edades, los jóvenes de entre 15 y 19 años son los menos feministas: solo uno de cada cuatro se declara como tal. Los mayores de 30, sin embargo, se identifican con ese sentir. Por sexos también se encuentran diferencias: el 51% de la chicas se declara feminista frente al 26% de los hombres. Aún así, se puede afirmar que el feminismo ha retrocedido también entre las mujeres jóvenes, seis puntos en apenas dos años. En 2023 el porcentaje superaba del 57%.

Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.