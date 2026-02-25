Cada vez mÃ¡s jÃ³venes rechazan identificarse como feministas
- El porcentaje de jóvenes que se identifica como feministas desciende del 50% en 2021 al 38% en 2025
- Aun así, casi la mitad percibe grandes desigualdades de género en España, según una encuesta de Fad Juventud
Cada vez más jóvenes rechazan la etiqueta "feminista" a la hora de identificarse. Es algo que en los últimos meses se ha puesto de manifiesto a través de personajes públicos como Rosalía, que han preferido no pronunciarse públicamente sobre su posicionamiento en materia de igualdad de género.
Este martes se ha publicado un estudio de Fad Juventud que analiza las percepciones, actitudes y vivencias de la juventud española en torno al género, las relaciones, las desigualdades y las violencias. Y este ha dejado de manifiesto las grandes diferencias entre chicos y chicas jóvenes respecto a su percepción de la desigualdad de género en la sociedad: el 61,4% de las chicas identifica desigualdades elevadas, frente al 36,7% en el grupo masculino.
dddddddd
Cerca de la mitad de los jóvenes españoles consideran que se utiliza el feminismo como herramienta de manipulación política, lo que ha hecho que muchos ya no quieran identificarse como feministas a pesar de considerar que es un movimiento necesario para alcanzar la igualdad de género.
Los expertos buscan ahora los motivos que hacen que esta tendencia vaya al alza. Para Beatriz Martín, directora general de Fad Juventud, “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento". También afirma que "no hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.
“Los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana“
Este estudio está financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y se desarrolla desde hace una década con el apoyo de Banco Santander y Telefónica.
A cuántas personas han entrevistado. Es un estudio dos veces al año desde hace una década.