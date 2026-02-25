Cada vez mÃ¡s jÃ³venes rechazan identificarse como feministas

Cada vez más jóvenes rechazan la etiqueta "feminista" a la hora de identificarse. Es algo que en los últimos meses se ha puesto de manifiesto a través de personajes públicos como Rosalía, que han preferido no pronunciarse públicamente sobre su posicionamiento en materia de igualdad de género.

Este martes se ha publicado un estudio de Fad Juventud que analiza las percepciones, actitudes y vivencias de la juventud española en torno al género, las relaciones, las desigualdades y las violencias. Y este ha dejado de manifiesto las grandes diferencias entre chicos y chicas jóvenes respecto a su percepción de la desigualdad de género en la sociedad: el 61,4% de las chicas identifica desigualdades elevadas, frente al 36,7% en el grupo masculino.