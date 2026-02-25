Reconocerse feminista cae entre los jóvene, según apunta el Barómetro Juventud y género 2025, realizado por Fad Juventud. En concreto, señala que el 38,4% se considera feminista, 12 puntos menos que en 2021, cuando marcó el máximo de toda la serie histórica. Un porcentaje algo menor en comparación con la población general, donde el dato se eleva hasta el 42,1%.

Cerca de la mitad de los jóvenes, un 49,2%, considera que el feminismo hoy en día es utilizado como una herramienta de comunicación política. De hecho, según el barómetro, es exactamente el mismo volumen de jóvenes que entiende que el feminismo es necesario para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Unas décimas menos, en el 48,9%, se sitúa la cantidad de personas de entre 15 y 29 años que observan desigualdades "grandes o muy grandes" en nuestro país.

Beatriz Martín, directora general de Fad Juventud, entiende que “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento." Añade que no existen avances o retrocesos lineales y que el panorama actual es "un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.