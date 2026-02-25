Casi la mitad de los jÃ³venes espaÃ±oles considera el feminismo una herramienta de manipulaciÃ³n polÃtica
- Según Fad Juventud, solo el 38,4% se considera feminista, 12 puntos menos que en 2021 (49,9%)
- El estudio indica que, en mujeres jóvenes, la caída es menor (6 puntos) y el apoyo se mantiene por encima del 50%
Reconocerse feminista cae entre los jóvene, según apunta el Barómetro Juventud y género 2025, realizado por Fad Juventud. En concreto, señala que el 38,4% se considera feminista, 12 puntos menos que en 2021, cuando marcó el máximo de toda la serie histórica. Un porcentaje algo menor en comparación con la población general, donde el dato se eleva hasta el 42,1%.
Cerca de la mitad de los jóvenes, un 49,2%, considera que el feminismo hoy en día es utilizado como una herramienta de comunicación política. De hecho, según el barómetro, es exactamente el mismo volumen de jóvenes que entiende que el feminismo es necesario para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Unas décimas menos, en el 48,9%, se sitúa la cantidad de personas de entre 15 y 29 años que observan desigualdades "grandes o muy grandes" en nuestro país.
Beatriz Martín, directora general de Fad Juventud, entiende que “los datos muestran una juventud que incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero que también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento." Añade que no existen avances o retrocesos lineales y que el panorama actual es "un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.
Diferencias y consensos
Una de las mayores diferencias que refleja este estudio es el autorreconocimiento como feministas. Apenas el 26% de los hombres se identifican feministas frente al 51% de las mujeres jóvenes que sí lo hacen. Este dato es seis puntos inferior al de 2021. Por el contrario, en el ámbito de las relaciones se encuentra un mayor acuerdo entre los jóvenes. Alrededor del 80% ve necesaria la comunicación abierta para tener una relación saludable y cree que la igualdad de derechos y responsabilidades es fundamental en las parejas.
El estudio recoge una muestra de 3.327 personas residentes en España, entrevistadas entre abril y mayo del año pasado. De estas, 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. Se trata del quinto estudio realizado de este ámbito desde el año 2017.