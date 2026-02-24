Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 23 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 23 de febrero fue la siguiente:

39 - 4 - 1 - 31 - 26 - 33 . Complementario: 9 Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.652.519,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 3 56.389,45 Tercera (5) 81

1.044,25

Cuarta (4) 4.451 28,51 Quinta (3) 86.948 4,00 Reintegro 532.720 0,50