Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 23 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 23 de febrero fue la siguiente:
39 - 4 - 1 - 31 - 26 - 33 . Complementario: 9 Reintegro: 7.
Con una recaudación de 2.652.519,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|56.389,45
|Tercera (5)
| 81
| 1.044,25
|Cuarta (4)
|4.451
|28,51
|Quinta (3)
|86.948
|4,00
|Reintegro
|532.720
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
39 - 16 - 4 - 45 - 37 - 12. Complementario: 44. Reintegro: 9. Joker: 5580403
Con una recaudación de 9.160.724 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 113.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 86.896,02
|3ª categoría (5)
|173
|1.841,73
|4ª categoría (4)
|8.638
|53,65
|5ª categoría (30)
|153.224
|8,00
|Reintegro
|891.199
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|5580403
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|558040-/ -580403
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|55804-- / --80403
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|5580--- / ---0403
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|558---- / ----403
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|55----- / -----03
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|5------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.