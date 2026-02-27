Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 26 de febrero

Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 26/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de febrero fue la siguiente:

26 - 11 - 19 - 41 - 23 - 4 Complementario: 35. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.166.701 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 2 2.017.318,30
Segunda (5 + complementario) 5 38.167,02
Tercera (5) 110 867,43
Cuarta (4) 6.879
 20,81
Quinta (3) 117.710 4,00
Reintegro 639.864 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

15 - 13 - 25 - 39 - 3 - 9. Complementario: 29. Reintegro: 1. Joker: 4103210

Con una recaudación de 14.743.762 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 114.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 1.464.760,77
2º categoría (5+Complemetario) 13 18.271,44
3ª categoría (5) 440 989,70
4ª categoría (4) 21.241
 29,82
5ª categoría (3) 334.485 8,00
Reintegro 1.344.940
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 4103210 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 410321-/ -103210 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 41032-- / --03210 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 4103--- / ---3210 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 410---- / ----210 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 41----- / -----10 5,00
7ª (primera o última cifra) 4------ / ------0 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 18343.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 37862.

Los reintegros correspondieron al 2, 3 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

