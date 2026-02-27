Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 26 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de febrero fue la siguiente:

26 - 11 - 19 - 41 - 23 - 4 Complementario: 35. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 3.166.701 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 2 2.017.318,30 Segunda (5 + complementario) 5 38.167,02 Tercera (5) 110 867,43 Cuarta (4) 6.879

20,81 Quinta (3) 117.710 4,00 Reintegro 639.864 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 15 - 13 - 25 - 39 - 3 - 9. Complementario: 29. Reintegro: 1. Joker: 4103210 Con una recaudación de 14.743.762 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 114.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.464.760,77 2º categoría (5+Complemetario) 13 18.271,44 3ª categoría (5) 440 989,70 4ª categoría (4) 21.241

29,82 5ª categoría (3) 334.485 8,00 Reintegro 1.344.940

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 4103210 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 410321-/ -103210 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 41032-- / --03210 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 4103--- / ---3210 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 410---- / ----210 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 41----- / -----10 5,00 7ª (primera o última cifra) 4------ / ------0 1,00