Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 26 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 26 de febrero fue la siguiente:
26 - 11 - 19 - 41 - 23 - 4 Complementario: 35. Reintegro: 2.
Con una recaudación de 3.166.701 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|2
|2.017.318,30
|Segunda (5 + complementario)
|5
|38.167,02
|Tercera (5)
|110
|867,43
|Cuarta (4)
| 6.879
|20,81
|Quinta (3)
|117.710
|4,00
|Reintegro
|639.864
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
15 - 13 - 25 - 39 - 3 - 9. Complementario: 29. Reintegro: 1. Joker: 4103210
Con una recaudación de 14.743.762 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 114.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|1.464.760,77
|2º categoría (5+Complemetario)
|13
|18.271,44
|3ª categoría (5)
|440
|989,70
|4ª categoría (4)
| 21.241
|29,82
|5ª categoría (3)
|334.485
|8,00
|Reintegro
|1.344.940
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|4103210
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|410321-/ -103210
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|41032-- / --03210
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|4103--- / ---3210
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|410---- / ----210
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|41----- / -----10
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|4------ / ------0
|1,00
Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 18343.
El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 37862.
Los reintegros correspondieron al 2, 3 y 9.
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
