Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de febrero fue la siguiente:

27 - 18 - 1 - 25 - 29 - 45. Complementario: 11 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.537.561,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 1 155.707,74 Tercera (5) 71

1.096,53

Cuarta (4) 4.803 24,31 Quinta (3) 90.841 4,00 Reintegro 505.577 0,50