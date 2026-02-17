Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de febrero fue la siguiente:
27 - 18 - 1 - 25 - 29 - 45. Complementario: 11 Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.537.561,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|155.707,74
|Tercera (5)
| 71
| 1.096,53
|Cuarta (4)
|4.803
|24,31
|Quinta (3)
|90.841
|4,00
|Reintegro
|505.577
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
44 - 24 - 25 - 28 - 3 - 47. Complementario: 32. Reintegro: 9. Joker: 7203837
Con una recaudación de 9.284.053 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 107.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 42.524,88
|3ª categoría (5)
|134
|2.327,23
|4ª categoría (4)
|9.042
|50,17
|5ª categoría (30)
|167.854
|8,00
|Reintegro
|904.690
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|7203837
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|720383-/ -203837
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|72038-- / --03837
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|7203--- / ---3837
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|720---- / ----837
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|72----- / -----37
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|7------ / ------7
|1,00
