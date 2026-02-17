Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de febrero

Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 16/02/2026
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 16/02/2026


La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de febrero fue la siguiente:

27 - 18 - 1 - 25 - 29 - 45. Complementario: 11 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.537.561,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 155.707,74
Tercera (5) 71
 1.096,53
Cuarta (4) 4.803 24,31
Quinta (3) 90.841 4,00
Reintegro 505.577 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

44 - 24 - 25 - 28 - 3 - 47. Complementario: 32. Reintegro: 9. Joker: 7203837

Con una recaudación de 9.284.053 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 107.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 4 42.524,88
3ª categoría (5) 134 2.327,23
4ª categoría (4) 9.042 50,17
5ª categoría (30) 167.854 8,00
Reintegro 904.690 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 7203837 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 720383-/ -203837 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 72038-- / --03837 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 7203--- / ---3837 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 720---- / ----837 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 72----- / -----37 5,00
7ª (primera o última cifra) 7------ / ------7 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

