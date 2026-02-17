Quiniela y Quinigol del domingo 15 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre la Quiniela en RTVE.es
- Toda la información sobre el Quinigol en RTVE.es
Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de febrero han sido los siguientes:
X - 1 - 2 - 1 - X - 2 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 1 - X. Pleno al quince: MO.
Con una recaudación de 3.089.694,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 6 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 8.922,42 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|1
|494.351,16
|13 aciertos
|6
|38.621,19
|12 aciertos
|95
|2.439,23
|11 aciertos
|1.151
|201,33
|10 aciertos
|8.283
|33,57
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 LEVANTE 0 VALENCIA 2 02
2 REAL MADRID 4 REAL SOCIEDAD 1 M1
3 SEVILLA 1 ALAVÉS 1 11
4 OVIEDO 1 ATHLETIC CLUB 2 12
5 RAYO VALLECANO 3 AT. MADRID 0 M0
6 GIRONA 2 BARCELONA 1 21
La recaudación fue de 121.686 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 25.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|3
|3.650,58
|4 aciertos
|65
|149,77
|3 aciertos
|1.846
|5,27
|2 aciertos
|14.447
|1,68
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.