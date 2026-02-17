Quiniela y Quinigol del domingo 15 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de febrero han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - X - 2 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 1 - X. Pleno al quince: MO.

Con una recaudación de 3.089.694,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 6 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 8.922,42 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 1 494.351,16 13 aciertos 6 38.621,19 12 aciertos 95 2.439,23 11 aciertos 1.151 201,33 10 aciertos 8.283 33,57