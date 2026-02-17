Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 15 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de febrero han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - X - 2 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 1 - X. Pleno al quince: MO.

Con una recaudación de 3.089.694,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 6 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 8.922,42 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 1 494.351,16
13 aciertos 6 38.621,19
12 aciertos 95 2.439,23
11 aciertos 1.151 201,33
10 aciertos 8.283 33,57

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 LEVANTE 0 VALENCIA 2 02

2 REAL MADRID 4 REAL SOCIEDAD 1 M1

3 SEVILLA 1 ALAVÉS 1 11

4 OVIEDO 1 ATHLETIC CLUB 2 12

5 RAYO VALLECANO 3 AT. MADRID 0 M0

6 GIRONA 2 BARCELONA 1 21

La recaudación fue de 121.686 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 25.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 3 3.650,58
4 aciertos 65 149,77
3 aciertos 1.846 5,27
2 aciertos 14.447 1,68

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

