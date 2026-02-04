Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 3 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 3 de febrero fue la siguiente:

37 - 27 - 36 - 13 - 14 - 21. Complementario: 34. Reintegro: 8. Con una recaudación de 3.391.300,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Málaga.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 4.654.585,75 Segunda (5 + complementario) 3 68.628,62 Tercera (4) 114 903,01 Cuarta (4) 6.348 24,32

Quinta (3) 124.164 4,00 Reintegro 679.771

0,50