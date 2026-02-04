Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 3 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 3 de febrero fue la siguiente:
37 - 27 - 36 - 13 - 14 - 21. Complementario: 34. Reintegro: 8. Con una recaudación de 3.391.300,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Málaga.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|4.654.585,75
|Segunda (5 + complementario)
|3
|68.628,62
|Tercera (4)
|114
|903,01
|Cuarta (4)
|6.348
| 24,32
|Quinta (3)
|124.164
|4,00
|Reintegro
| 679.771
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
27 - 28 - 37 - 34 - 26 Estrellas: 4 - 9
Con una recaudación de 36.127.913,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Mieres (Asturias).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|1
|471.469,28
|TERCERA (5+0)
|7
| 15.741,45
|CUARTA (4+2)
|24
|1.869,91
|QUINTA (4+1)
|574
|144,02
|SEXTA (3+2)
|1.638
|53,35
|SEPTIMA (4+0)
| 1.638
|56,24
|OCTAVA (2+2)
|26.682
|11,51
|NOVENA (3+1)
|26.850
|12,76
|DECIMA (3+0)
|56.729
|11,24
|UNDECIMA (1+2)
|142.515
|11,42
|DUODECIMA (2+1)
|441.567
|5,51
|DECIMOTERCERA (2+0)
|882.221
|4,44
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.