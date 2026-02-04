Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 3 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 03/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 03/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 3 de febrero fue la siguiente:

37 - 27 - 36 - 13 - 14 - 21. Complementario: 34. Reintegro: 8. Con una recaudación de 3.391.300,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Málaga.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1 4.654.585,75
Segunda (5 + complementario) 3 68.628,62
Tercera (4) 114 903,01
Cuarta (4) 6.348 24,32
Quinta (3) 124.164 4,00
Reintegro 679.771
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

27 - 28 - 37 - 34 - 26 Estrellas: 4 - 9

Con una recaudación de 36.127.913,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Mieres (Asturias).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 1 471.469,28
TERCERA (5+0) 7 15.741,45
CUARTA (4+2) 24 1.869,91
QUINTA (4+1) 574 144,02
SEXTA (3+2) 1.638 53,35
SEPTIMA (4+0) 1.638
 56,24
OCTAVA (2+2) 26.682 11,51
NOVENA (3+1) 26.850 12,76
DECIMA (3+0) 56.729 11,24
UNDECIMA (1+2) 142.515 11,42
DUODECIMA (2+1) 441.567 5,51
DECIMOTERCERA (2+0) 882.221 4,44

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

