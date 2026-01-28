La transformación silenciosa: más perros que niños en España

A las siete de la mañana en un piso del centro de Madrid, comienza la rutina. No hay llantos de bebé ni preparativos escolares. El sonido que marca el inicio del día es el tintineo de un collar y el rastro de unas patas sobre el parqué. Sergio, de 46 años, se calza las zapatillas para el primero de los tres paseos diarios de Bruno, su perro. Sergio está casado y tiene claro que su familia está completa con este animal que rescataron hace años. Para él, Bruno no es un accesorio. Es el tercer pilar de su vida, situado justo después de su pareja y de sus padres.

La historia de Sergio es el reflejo de una transformación silenciosa que recorre España, donde lo que antes entendíamos por "familia" se está redefiniendo. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), a mediados de 2023 había en el país 10.165.498 perros. En contraste, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mismo periodo contabilizaban apenas 1.786.406 niños de cero a cuatro años. Es un cambio de paradigma en el que el animal ha pasado de estar en el campo a ser un miembro central de la intimidad.

= de Nora garcia arrizabalaga

Rutinas, cuidados y nuevas formas de familia La vida de Sergio está marcada por una rutina pensada al milímetro para Bruno. Su perro es nervioso y necesita estructura, así que los paseos están lejos de ser simples salidas improvisadas. Cada día suman más de tres horas en la calle: una al amanecer, media hora al mediodía y otra hora y media al caer la tarde. "Su rutina está muy definida, incluso los fines de semana", cuenta Sergio. A eso se le suma el adiestramiento diario con correa, una constancia que asegura que es clave para ayudar a Bruno a canalizar toda su energía. Sergio y su perro Bruno durante un viaje de vacaciones SERGIO GARCÍA Para él, el término "perrhijos" tan cuestionado en algunos ámbitos, tiene un significado mucho más sencillo y honesto. "Socialmente tiene una connotación negativa, pero dentro de casa, en el núcleo que se crea con el perro, es totalmente idóneo·, dice. En su hogar, Bruno no tiene carencias: come el mejor pienso, acumula juguetes y camas, y recibe cuidados sin escatimar. “"En mi casa, al no tener hijos, es lo más parecido a tener una responsabilidad de un ser vivo"“ Desde su punto de vista, que cada vez más personas opten por convivir con mascotas responde a dos razones claras. La primera es económica. "Mantener un perro supone menos gasto que criar a un niño y además su esperanza de vida es menor, lo que lo hace más asumible", explica. La segunda es el tiempo. "A un perro, al poco tiempo, puedes dejarlo solo en casa y la exigencia diaria es menor que la de un niño", añade, en un contexto social marcado por la prisa y la falta de estabilidad.

La contradicción social y el peso del alquiler A pocos kilómetros de Sergio, Eveline, de 24 años, abre la puerta de su casa y no necesita mirar más allá del umbral para sentirse acompañada. Arabia, su perra adoptada, la recibe con la misma emoción de siempre. Para ella, la idea de hogar no pasa por tener hijos, sino por esa presencia fiel que la espera cada día. "Para mí un hogar empezó a ser un hogar cuando llegó Arabia y se creó la rutina: su cama, su comida, alguien esperándome en casa", cuenta. En una ciudad que a menudo se le hace cuesta arriba, Arabia se ha convertido en su "ancla emocional". Eveline y Arabia, disfrutando de un momento de calma en su salón Eveline y Arabia, disfrutando de un momento de calma en su salón. Imagen propia Sin embargo, detrás de esa escena cotidiana hay un contexto mucho menos amable. El sociólogo e investigador Álvaro Soler explica que este tipo de decisiones no son casuales, sino el resultado de una contradicción profunda entre lo que la sociedad espera y lo que la realidad material permite. Desde la llamada "socialización primaria", señala, se nos inculca que el éxito vital pasa por formar una familia tradicional. "Nos han dicho desde pequeños que tenemos que formar una familia, pero, por otro lado, nos encontramos con que, una, no podemos, o dos, no queremos", analiza. En ese choque entre expectativas y posibilidades, las mascotas aparecen como una vía para canalizar los cuidados. "No puedo tener hijos o no puedo mantenerlos, pero tengo mascotas que cumplen esa función y cumplimos esos roles", añade Soler. Uno de los frenos más evidentes es la crisis de la vivienda. "Muchas veces las familias no pueden tener ni siquiera una casa en propiedad, lo que les genera una inestabilidad", apunta. Eveline lo vive en primera persona. "Vivir sola en Madrid con 24 años es complicado. Tuve suerte con un alquiler antiguo, porque los precios ahora mismo son horribles". En ese contexto, no se plantea la maternidad como una renuncia, sino como una cuestión de viabilidad. "Tener un hijo ahora mismo solo es una opción real si tienes estabilidad, no es solo quererlo". ““No necesitas un hijo para tener un hogar ni ser familia, también puedes serlo con perros” “ La responsabilidad que asume hoy con Arabia es el límite que su economía le permite sin llegar a "ahogarse". En su caso, su perra ocupa plenamente ese espacio de cuidados y vínculo. "Me hace sentir que soy su mundo, que quiero darle la mejor vida posible", dice.