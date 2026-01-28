Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 27 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 27 de enero fue la siguiente:

39 - 18 - 44 - 28 - 45 - 8. Complementario: 7 . Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.521.039,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 80.119,98
Tercera (4) 71 1.128,45
Cuarta (4) 4.460 26,95
Quinta (3) 83.317 4,00
Reintegro 506.393
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

47 - 42 - 23 - 43 - 4 Estrellas: 9 - 3

Con una recaudación de 47.239.816,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 123 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 0 0,00
TERCERA (5+0) 8 95.070,13
CUARTA (4+2) 24 1.869,91
QUINTA (4+1) 574 144,02
SEXTA (3+2) 1.638 53,35
SEPTIMA (4+0) 1.638
 56,24
OCTAVA (2+2) 26.682 11,51
NOVENA (3+1) 26.850 12,76
DECIMA (3+0) 56.729 11,24
UNDECIMA (1+2) 142.515 11,42
DUODECIMA (2+1) 441.567 5,51
DECIMOTERCERA (2+0) 882.221 4,44

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

