Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 27 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 27 de enero fue la siguiente:

39 - 18 - 44 - 28 - 45 - 8. Complementario: 7 . Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.521.039,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 80.119,98 Tercera (4) 71 1.128,45 Cuarta (4) 4.460 26,95

Quinta (3) 83.317 4,00 Reintegro 506.393

0,50