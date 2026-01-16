Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 15 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 15 de enero fue la siguiente:

31 - 9 - 30 - 29 - 42 - 43. Complementario: 26. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.867.941,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 0 BOTE Tercera (5) 52 5.386,88 Cuarta (4) 4.472

31,32 Quinta (3) 89.212 4,00 Reintegro 573.194 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 9 - 17 - 36 - 44 - 14 - 18. Complementario: 22. Reintegro: 7. Joker: 5779933 Con una recaudación de 13.697.397 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 81.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 7 36.482,23 3ª categoría (5) 209 2.240,14 4ª categoría (4) 13.018

52,31 5ª categoría (3) 238.446 8,00 Reintegro 1.524.852

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 5779933 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 577993-/ -779933 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 57799-- / --79933 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 5779--- / ---9933 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 577---- / ----933 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 57----- / -----33 5,00 7ª (primera o última cifra) 5------ / ------3 1,00