'RÃos', el nuevo programa de La 2 que recorre las principales arterias fluviales de EspaÃ±a
- Un viaje, narrado por el actor Álex O’Dogherty, a través de los paisajes, historias y modos de vida que rodean los grandes ríos de nuestro país
- Saja, Duero, Llobregat, Júcar, Guadiana, Ebro, Sella, Turia, Tajo, Nervión, Miño y Segura son los protagonistas
- Los domingos, a las 20:00 horas, en La 2 y RTVE Play
‘Ríos’ es el nuevo programa de La 2 que hace un recorrido, a través de la voz del actor Álex O’Dogherty, por las principales arterias fluviales de España para conocer a fondo sus paisajes, su historia y sus modos de vida, y también su relación con la humanidad a lo largo del tiempo.
El programa, producido por RTVE en colaboración con Producciones Audiovisuales ATN, cuenta con una cuidada factura y con imágenes espectaculares. Cada capítulo está dedicado a un solo río, cuyo curso seguirán desde el nacimiento hasta la desembocadura.
La voz de Álex O’Dogherty acompaña al espectador a lo largo de todo el viaje e invita a disfrutar del periplo, ejerciendo más de compañero de aventuras que de guía. Durante el camino, el programa se detiene en varias poblaciones emblemáticas para escuchar testimonios directos de los lugareños más ligados al río por sus oficios o aficiones, que cuentan a cámara, de manera sencilla, todo lo que el río representa para ellos.
Entre parada y parada, el espectador contempla cada nuevo tramo a vista de pájaro, con espectaculares planos panorámicos grabados desde un dron. La realización y la ambientación musical están especialmente cuidadas para captar la esencia de cada recodo del río. El resultado es un retrato pormenorizado de cada río para descubrir su verdadera personalidad, más allá de las meras características físicas y de su importancia económica.
Los ríos protagonistas de cada capítulo son el Saja, Duero, Llobregat, Júcar, Guadiana, Ebro, Sella, Turia, Tajo, Nervión, Miño y Segura.
Una parada en el río Saja
En el capítulo de este domingo, seguirán el curso del río Saja, que nace en la sierra del Cordel y recorre buena parte de Cantabria hasta desembocar en el estuario de San Martín de la Arena. Es un río corto y caudaloso que nace a gran altura y desciende con gran rapidez, lo que le permite desde mover molinos a generar electricidad. Ambas actividades han sido determinantes para el progreso de la región.
Además, el programa hará escala en las localidades de Saja, Bárcenas, Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Quijas, Torrelavega y Suances. En cada una de ellas escucharán los testimonios de expertos y lugareños que ilustrarán sobre las tradiciones y los modos de vida del río.