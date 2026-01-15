‘Ríos’ es el nuevo programa de La 2 que hace un recorrido, a través de la voz del actor Álex O’Dogherty, por las principales arterias fluviales de España para conocer a fondo sus paisajes, su historia y sus modos de vida, y también su relación con la humanidad a lo largo del tiempo.

El programa, producido por RTVE en colaboración con Producciones Audiovisuales ATN, cuenta con una cuidada factura y con imágenes espectaculares. Cada capítulo está dedicado a un solo río, cuyo curso seguirán desde el nacimiento hasta la desembocadura.

La voz de Álex O’Dogherty acompaña al espectador a lo largo de todo el viaje e invita a disfrutar del periplo, ejerciendo más de compañero de aventuras que de guía. Durante el camino, el programa se detiene en varias poblaciones emblemáticas para escuchar testimonios directos de los lugareños más ligados al río por sus oficios o aficiones, que cuentan a cámara, de manera sencilla, todo lo que el río representa para ellos.

Río Segura

Entre parada y parada, el espectador contempla cada nuevo tramo a vista de pájaro, con espectaculares planos panorámicos grabados desde un dron. La realización y la ambientación musical están especialmente cuidadas para captar la esencia de cada recodo del río. El resultado es un retrato pormenorizado de cada río para descubrir su verdadera personalidad, más allá de las meras características físicas y de su importancia económica.

Los ríos protagonistas de cada capítulo son el Saja, Duero, Llobregat, Júcar, Guadiana, Ebro, Sella, Turia, Tajo, Nervión, Miño y Segura.