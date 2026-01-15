'Carmina o revienta', protagonista en 'Historia de nuestro cine'

‘Historia de nuestro cine’ recupera esta semana ‘Carmina o revienta’, el debut en la dirección de Paco León en 2012. Un retrato familiar cargado de magnetismo, naturalidad, carisma y autenticidad que servirá como punto de partida para profundizar en la trayectoria del actor, productor, guionista y emprendedor.

Elena S. Sánchez, directora y presentadora del programa, recibirá en el plató a Paco León y a su hermana, la actriz María León, una de las protagonistas de este genial y auténtico retrato de Carmina Barrios.

Coloquio con Paco y María León sobre 'Carmina y revienta' en 'Historia de nuestro cine'