'Carmina o revienta', protagonista en 'Historia de nuestro cine'
- El programa ofrecerá la película, que comentará con su director y una de sus protagonistas, Paco y María León
- #HNCCarmina: viernes 16 de enero, a las 22:40 en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recupera esta semana ‘Carmina o revienta’, el debut en la dirección de Paco León en 2012. Un retrato familiar cargado de magnetismo, naturalidad, carisma y autenticidad que servirá como punto de partida para profundizar en la trayectoria del actor, productor, guionista y emprendedor.
Elena S. Sánchez, directora y presentadora del programa, recibirá en el plató a Paco León y a su hermana, la actriz María León, una de las protagonistas de este genial y auténtico retrato de Carmina Barrios.
‘Carmina o revienta’ (Paco León, 2012)
Dirigida y escrita por Paco León y protagonizada por su madre, Carmina Barrios, y su hermana, María León, la película es el retrato de una mujer de 58 años que regenta una venta en Sevilla. Tras sufrir varios robos, inventa una original manera de recuperar el dinero que necesita para sacar a su familia adelante. Mientras espera el desenlace de su plan, reflexiona sobre su vida, su marido Antonio, aficionado a la bebida, y sus tres hijos. Una de ellos es María, una chica de 22 años sin expectativas claras en la vida y con una hija de cuatro años.