'Documentos TV' estrena 'No odiaré', un viaje al conflicto de Oriente Próximo

‘Documentos TV’ estrena ‘No odiaré’, la historia del doctor palestino Izzeldin Abuelaish, un hombre inspirador nominado en tres ocasiones al Nobel de la Paz, que utiliza su dolor personal como agente sanador para una sociedad desgarrada por el odio en Oriente Próximo. Según sus palabras “la oscuridad no nos sacará de la oscuridad. Solo el respeto y el amor lo harán”.

‘No odiaré’

Desde hace décadas, el conflicto entre palestinos e israelíes en Oriente Próximo proyecta una sombra en toda la región. El mundo asiste a esta situación que se prolonga en el tiempo y a la que no se le ve salida. Impulsar una paz duradera parece cada vez más difícil, pero no por eso menos urgente. Lograrlo depende de personas tan admirables como el doctor Izzeldin Abuelaish.

Este palestino nació y creció en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Rodeado de violencia y opresión, estudió medicina en la Universidad de El Cairo y Ginecología y Obstetricia en Londres. “El antídoto contra el odio, la venganza y la ira es la educación”, señala. Casado y padre de ocho hijos, se convirtió en el primer médico palestino que trabajó en el hospital israelí de Be’er Sheva asistiendo partos de las mujeres israelíes. Esto le supuso tener que soportar el racismo y las sospechas, tanto de los padres palestinos como de los israelíes, mientras cuidaba de sus bebés. El periodista israelí Shlomi Eldar informaba a diario de lo que sucedía en Gaza y, cada día, le veía cruzar el punto de control de Erez, camino del hospital.

En 2009, un año después de perder a su mujer, Israel lanzó un ataque contra la Franja. Su casa fue atacada y sus hijas asesinadas. Fue una de las tragedias más conocidas del ataque, al ser retransmitida en directo por la televisión israelí.

Abuelaish, después de perder a tres hijas, contra todo pronóstico y desde su filosofía del perdón y la reconciliación, convirtió su tragedia en una campaña mundial para erradicar el odio. “Tengo derecho a estar enfadado; mucha gente esperaba que yo odiara, pero mi respuesta es esta: “No odiaré”, fueron sus impactantes palabras. En 2018, Izzeldin necesitaba honrar a sus hijas y demandó al estado de Israel para que el gobierno israelí rindiera cuentas. “Si tuviera la certeza de que mis hijas son el último sacrificio por la paz entre israelíes y palestinos, lo aceptaría”, dijo.