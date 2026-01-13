El Telediario Matinal cumple 40 años en RTVE

El 13 de enero de 1986 nacía en RTVE ‘Buenos días’, un formato informativo pionero en nuestro país que puso los cimientos de lo que es en la actualidad el Telediario Matinal. El espacio informativo, que cumple este martes 40 años en antena, continúa, cuatro décadas después, con el mismo desafío: contar desde primera hora lo que pasa, lo que ha pasado y lo que puede llegar a suceder en los ámbitos nacional, internacional, social, deportivo y meteorológico.

Con Álex Barreiro y Lorena Baeza delante de las cámaras, edición del propio Barreiro y Malco Falcó realizando el informativo desde hace más de una década, el Telediario Matinal comienza su trabajo muchas horas antes de su emisión, poco después de las doce de la noche. Desde escenarios distintos y con un equipo que ha ido cambiando a lo largo de estos años, el informativo de las mañanas continúa creciendo en espectadores y se mantiene líder absoluto de su franja: cerró el pasado mes de diciembre con un 19,9% de cuota y con siete décimas más que su anterior diciembre.

"Para que el espectador sepa qué puede estar pasando en cualquier rincón del mundo cuando enciende la tele a primera hora de la mañana", señala Álex Barreiro, editor y uno de los pilares del TD Matinal desde hace cinco años. “El gran reto es contar de manera distinta y atractiva lo que ya ha pasado, adelantarse a lo que va a marcar el día y ser los primeros en contar la información internacional”, afirma Lorena Baeza. Iera Herranz, una de las editoras adjuntas del Informativo junto a Baeza, Juan Pablo Carabias y Carlos Montesinos, subraya el mayor reto del espacio informativo: "En España nuestros espectadores están durmiendo y en el mundo siguen pasando cosas. Nuestro mayor reto es tratar de condensarlo todo".

Cita vital para estar informado desde primera hora, el TD Matinal cuenta, desde hace 40 años, un mundo que no para mientras dormimos. Además, ha sido el espacio donde la audiencia ha escuchado por primera vez noticias claves como el atentado del 11-M, citas electorales en España y el resto del mundo o momentos históricos para la UE, como el Brexit del Reino Unido de hace una década.