La 'Dra. Fabiola Jones' vuelve a La 1 con doble entrega

La ‘Dra. Fabiola Jones’ regresa a La 1 este miércoles con sus dos capítulos finales, en los que la veterinaria española vivirá intensas jornadas en África. Atenderá a un guepardo herido, vacunará a una manada de elefantes, participará en rescates de pingüinos y formará a futuras veterinarias. Además, Fabiola desvelará un secreto: en su casa de Sudáfrica tutela a una madre rino y a su cría, a los que busca un futuro seguro.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

Capítulo 5: ‘¿Qué me pasa, doctora?’ La ‘Dra. Fabiola Jones’ vive una intensa jornada veterinaria en África, donde cada intervención revela el delicado equilibrio entre la ciencia y la conservación. La misión se inicia con la atención urgente a una cría de guepardo hallada con una fractura, que obliga al equipo a trasladarla al hospital para intentar salvar su movilidad y su futuro como depredador. La jornada continúa con la vacunación de una familia de elefantes, un procedimiento esencial para prevenir brotes y garantizar la salud del grupo. Fabiola también acude a un centro de rescate de pingüinos que lucha por recuperar a decenas de ejemplares en peligro de extinción. La veterinaria imparte, además, cursos de formación para alumnas veterinarias interesadas en la fauna salvaje y en la toma de muestras para un estudio que investiga la resistencia a los antibióticos en fauna salvaje. Una entrega que muestra la complejidad y la urgencia del trabajo veterinario sobre el terreno. Fabiola Jones RTVE

Capítulo 6: ‘Los héroes invisibles’ La ‘Dra. Fabiola Jones’ comparte un secreto muy personal: en su casa de Sudáfrica tutela a una madre rino y a su cría, a los que busca un futuro seguro. Mientras convive con esta responsabilidad, el programa viaja entre Sudáfrica y Namibia para rendir homenaje a quienes dedican su vida a proteger la fauna salvaje. En Namibia acompaña a Annette Oelofse, pionera en la conservación y en las técnicas de translocación que marcaron una época. De vuelta a Sudáfrica, Fabiola visita a Juan Murillo, un conservacionista español que ha convertido la reserva Khulu Khulu en un espacio de protección para herbívoros y futuros carnívoros. En la costa sudafricana conoce el trabajo de Tony Lubner y los ‘shark spotters’, vigías que protegen la convivencia con el tiburón blanco, además de un proyecto educativo que forma a los futuros guardianes del océano. Un cierre de temporada que celebra a los héroes invisibles de la conservación. Fabiola Jones RTVE