La 'Dra. Fabiola Jones' vuelve a La 1 con doble entrega
- Miércoles 14 de enero, después del partido de Copa del Rey, en La 1 y RTVE Play
La ‘Dra. Fabiola Jones’ regresa a La 1 este miércoles con sus dos capítulos finales, en los que la veterinaria española vivirá intensas jornadas en África. Atenderá a un guepardo herido, vacunará a una manada de elefantes, participará en rescates de pingüinos y formará a futuras veterinarias. Además, Fabiola desvelará un secreto: en su casa de Sudáfrica tutela a una madre rino y a su cría, a los que busca un futuro seguro.
Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.
Capítulo 5: ‘¿Qué me pasa, doctora?’
La ‘Dra. Fabiola Jones’ vive una intensa jornada veterinaria en África, donde cada intervención revela el delicado equilibrio entre la ciencia y la conservación. La misión se inicia con la atención urgente a una cría de guepardo hallada con una fractura, que obliga al equipo a trasladarla al hospital para intentar salvar su movilidad y su futuro como depredador. La jornada continúa con la vacunación de una familia de elefantes, un procedimiento esencial para prevenir brotes y garantizar la salud del grupo. Fabiola también acude a un centro de rescate de pingüinos que lucha por recuperar a decenas de ejemplares en peligro de extinción.
La veterinaria imparte, además, cursos de formación para alumnas veterinarias interesadas en la fauna salvaje y en la toma de muestras para un estudio que investiga la resistencia a los antibióticos en fauna salvaje. Una entrega que muestra la complejidad y la urgencia del trabajo veterinario sobre el terreno.
Capítulo 6: ‘Los héroes invisibles’
La ‘Dra. Fabiola Jones’ comparte un secreto muy personal: en su casa de Sudáfrica tutela a una madre rino y a su cría, a los que busca un futuro seguro. Mientras convive con esta responsabilidad, el programa viaja entre Sudáfrica y Namibia para rendir homenaje a quienes dedican su vida a proteger la fauna salvaje. En Namibia acompaña a Annette Oelofse, pionera en la conservación y en las técnicas de translocación que marcaron una época.
De vuelta a Sudáfrica, Fabiola visita a Juan Murillo, un conservacionista español que ha convertido la reserva Khulu Khulu en un espacio de protección para herbívoros y futuros carnívoros. En la costa sudafricana conoce el trabajo de Tony Lubner y los ‘shark spotters’, vigías que protegen la convivencia con el tiburón blanco, además de un proyecto educativo que forma a los futuros guardianes del océano. Un cierre de temporada que celebra a los héroes invisibles de la conservación.
La historia de una científica española en África
En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.
Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.
Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa aborda algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.