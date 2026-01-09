Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 8 de enero

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 08/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 8 de enero fue la siguiente:

35 - 5 - 29 - 21 - 14 - 8. Complementario: 38. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.583.108,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.200.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 153.721,37
Tercera (5) 145 530,07
Cuarta (4) 5.736
 20,10
Quinta (3) 98.448 4,00
Reintegro 517.892 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

4 - 34 - 9 - 14 - 25 - 27. Complementario: 45. Reintegro: 0. Joker: 3300922

Con una recaudación de 14.139.252 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 76.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 2 778.670,81
2º categoría (5+Complemetario) 11 22.958,35
3ª categoría (5) 270 1.714,79
4ª categoría (4) 14.987
 44,94
5ª categoría (3) 269.204 8,00
Reintegro 1.271.202
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 3300922 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 330092-/ -300922 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 33009-- / --00922 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 3300--- / ---0922 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 330---- / ----922 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 33----- / -----22 5,00
7ª (primera o última cifra) 3------ / ------2 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 65679.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 43687.

Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

