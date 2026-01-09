Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 8 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 8 de enero fue la siguiente:

35 - 5 - 29 - 21 - 14 - 8. Complementario: 38. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.583.108,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.200.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 153.721,37 Tercera (5) 145 530,07 Cuarta (4) 5.736

20,10 Quinta (3) 98.448 4,00 Reintegro 517.892 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 4 - 34 - 9 - 14 - 25 - 27. Complementario: 45. Reintegro: 0. Joker: 3300922 Con una recaudación de 14.139.252 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 76.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 2 778.670,81 2º categoría (5+Complemetario) 11 22.958,35 3ª categoría (5) 270 1.714,79 4ª categoría (4) 14.987

44,94 5ª categoría (3) 269.204 8,00 Reintegro 1.271.202

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 3300922 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 330092-/ -300922 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 33009-- / --00922 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 3300--- / ---0922 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 330---- / ----922 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 33----- / -----22 5,00 7ª (primera o última cifra) 3------ / ------2 1,00