La 2Cat estrena 'Gran Tonino' amb Carla Simón com a primera convidada

La 2Cat estrena dimarts 'Gran Tonino', el nou programa d'entrevistes musicals conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés. Sota el lema 'La playlist de la teva vida', conviden a diferents personatges públics a repassar la seva biografia a través de les cançons que els han marcat al llarg de la vida.
Ambientat en un club de jazz nocturn, el programa s'estructura a partir d'una conversa íntima on la música és el fil conductor. No només s'escolten els temes, sinó que la Laura Andrés els interpreta en directe al piano i, sovint, la Nina o el mateix convidat els canten.
Primera convidada, Carla Simón
El club de jazz 'Gran Tonino' obre les seves portes a la primera convidada, Carla Simón. La directora catalana ha fet història sent la primera a guanyar l'Os d'Or de Berlín i, aquesta setmana, la Nina i la Laura Andrés la conviden a seure al piano per conèixer la seva biografia sonora. Una conversa íntima on la música serveix per celebrar la vida, la memòria i els records d'una generació.
El programa fa un repàs pels moments més significatius de la seva vida personal i professional. Viatja als seus primers records amb l'optimisme italià d''Azzurro' de Paolo Conte i reviu la nostàlgia televisiva dels 90 amb el 'Toma mucha fruta' de Bom Bom Chip. L'adolescència arriba amb força recordant com Estopa i la seva 'La raja de tu falda' van marcar tota una època. Però també es pot conèixer la Carla més visceral i desconeguda. Ens sorprendrà connectant amb les arrels del gipsy rock de Las Grecas i amb l'energia punk de Siniestro Total, triant 'Bailaré sobre tu tumba' com un himne clau per a la seva nova pel·lícula, Romería. Una vetllada on la música serveix per reconstruir la memòria i celebrar el present.