Radio Clásica (RNE): seis décadas de compromiso cultural y artístico

El 22 de noviembre de 1965 se hacía realidad el sueño de muchos melómanos españoles: una emisora pública creada para difundir la música clásica durante toda su programación. Aunque el nombre haya variado desde Segundo Programa hasta Radio Clásica pasando por Radio 2, nuestra misión ha sido siempre la misma. Queremos conservar, difundir y transmitir a las generaciones futuras la gran música, ese importantísimo patrimonio inmaterial universal que nos define como seres humanos artísticos y sensibles al hecho sonoro. Seguimos siendo la emisora cultural más longeva de España. Somos la voz de la mejor música en nuestro país.

Desde los orígenes de Radio Clásica, al repertorio culto, académico o clásico se unieron géneros híbridos o adyacentes como el jazz, el flamenco y el folklore (nacional y de cualquier otra parte del mundo), músicas que no han dejado de tener su espacio radiofónico en estos sesenta años. También desde el inicio, la creación contemporánea española e internacional ha desempeñado un papel crucial. Más de cincuenta compositores han mantenido una relación profesional con Radio Clásica a lo largo de su historia. Otra de nuestras señas de identidad, ya desde los primeros años de existencia, es la vocación de ejercer como gran sala de conciertos. A través de las ondas y de la web ampliamos de manera exponencial la audiencia potencial de nuestras orquestas y auditorios, con la Unión Europea de Radiotelevisión como principal aliada.

En la última década hemos fomentado la revolución digital con el fin de acercarnos a nuevos públicos. También hemos consolidado nuestra colaboración histórica con las principales entidades musicales españolas. Y así, como reconocimiento a nuestra capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y a nuestra perseverante labor, se nos han concedido premios tan relevantes en el mundo de la comunicación como la Antena de Oro en 2015 y el Premio Ondas en 2023. Lamentablemente, en estos últimos diez años hemos dicho adiós a figuras fundamentales para Radio Clásica: Juan Claudio Cifuentes “Cifu”, José Luis Pérez de Arteaga, Ricardo Bellés, Adolfo Gross, Antonio Román, José María Quero, Jorge González Giner, Rafael Banús y José Miguel Taltavull. Les rendimos nuestro más cálido homenaje y agradecimiento, así como a todos los profesionales que durante sesenta años se han implicado laboral y vitalmente con la emisora.

Grupo actual Radio Clásica

La gran familia que conformamos Radio Clásica (redactores, colaboradores, productores, asesores musicales, técnicos de sonido y personal de administración) estamos de enhorabuena. Sí, porque en los tiempos de las bandejas de entrada repletas, las omnipresentes contraseñas y “apps”, el avance de la inteligencia artificial y los shorts de menos de un minuto, nuestro canal continúa defendiendo firmemente su esencia, cuyo objetivo es más necesario que nunca en la sociedad del siglo XXI. Somos ese lugar radiofónico único de desconexión de la actualidad informativa, de reflexión en profundidad, de disfrute y aprendizaje musical, o, simplemente, de evasión.

Este refugio sonoro se evidenció de manera extraordinaria en 2020, durante la pandemia. A partir de entonces, tomó aún más relevancia la emoción de la escucha colectiva, el aprecio por “divulgar sin vulgarizar” y el sentido de pertenencia a una comunidad inconfundible y acogedora de oyentes, cualidades que siempre han caracterizado a nuestro querido público. Ahora, en 2025, además de la información musical, la divulgación y la inspiración que han perfilado nuestra personalidad en el dial durante las últimas seis décadas, queremos implementar la pedagogía, para que la terminología y los conceptos propios de nuestro repertorio sean accesibles a cualquier persona. Porque Radio Clásica es “mucho más que música”.

Para celebrar nuestro aniversario hemos publicado un doble disco conmemorativo; en nuestra Revista Mensual de Programación publicamos cada mes artículos de figuras históricas de la emisora, y en nuestra web ponemos a vuestra disposición programas históricos (Archivo de Radio Clásica) y espacios que grabamos también en formato audiovisual (Radio Clásica TV). ¡Feliz 60 cumpleaños!

La Asociación de Veteranos de RTVE desea que Radio Clásica siga incrementando su éxito por muchos, muchos años.