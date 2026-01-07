Almuerzo de Navidad en Madrid

Queridos compañeros, queridas compañeras: los reunidos en el hotel Meliá Madrid Princesa para celebrar la Navidad 2025 hemos sido 112. El mayor de los comensales ha sido Gregorio López Bueno, de 94 años. Han venido caras nuevas que no veíamos desde hacía muchos años. Qué ambiente más bueno, qué abrazos más entrañables y qué alegría se siente al observar todo esto. A ello se ha añadido la calidad y cantidad de los manjares servidos.

Antes de entrar en el salón donde se sirvió el banquete estaban nuestras compañeras voluntarias de la Junta directiva, Gloria Bellido y Pilar Romero, la una con la relación de socios asistentes y la otra dando el regalo de Navidad, que ha consistido en una radio de pilas para que sigamos informados, en el caso de producirse un apagón.

Además, el Presidente de la Asociación hizo entrega del premio al ganador del concurso de narrativa 2025: Juan Carlos Rodríguez Pedrosa por el cuento: TRASPLANTE, y la mención especial a Francisco Cortés Núñez por el cuento: EL TREN.

De los participantes en el chat de la Asociación de Veteranos de RTVE, veinte aparecemos en la foto adjunta. En ella dejamos constancia de los respectivos nombres, para que los ausentes puedan ponernos las caras. Así, empezando por la izquierda: Pilar Romero, Teresa Moreno, Carmen Romero, Mercedes Izquierdo, Carmen Pérez, Miguel Sanchiz, Aurora Alcrudo, María Antonia Bretón, José Luis Gutiérrez “Guti”, Estrella Tabernero, Alicia Abad, Rafael Jiménez, Concha Negrete, Alejandro Kuchkovsky, Maruja Carrasco, Virgilio Liras, Paco Cortés, Elvira Cid, Pilar Díaz de Terán, Pedro Velázquez.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO A TODOS LOS COMPAÑEROS VETERANOS Y A SUS FAMILIAS.