Entrevista a Aurora Alcrudo, antigua compañera de RNE, y ahora miembro de la Asociación de Veteranos.

Querida Aurora, sí, ha sido Miguel Sanchíz, buen amigo tuyo y Presidente de la Asociación, quien me ha dado la idea de entrevistarte, pues yo no te conocía. Empecemos:

T.M. ¿Cómo empezaste en la radio y en qué emisora? ¿Qué te motivó a seguir esta carrera?

A.A.: Pues yo estaba matriculada en Filosofía y Letras y el primer día de clase, allá en un lejano 1957 o 58, vi en aquel panel de corcho donde se ponían los anuncios clavados con chinchetas, porque el celo entonces era una cosa cara… y vi: ¿Te gusta la radio? Yo siempre estudiaba con la radio puesta, escuchaba en la radio los conciertos, que solo se daban en lo que luego se llamó La 1 y… bueno, me fui a la calle Libreros y vendí los libros en doña Pepita.

Se trataba de una estación-escuela de radio, antes Radio SEU, y ya se había cambiado el nombre por Radio Juventud; la dirigía Aníbal Arias. Fui allí, hice varios exámenes con Enrique Domínguez Millán y varios otros, me aceptaron asombrados de mi desparpajo, porque era una cría, claro. Entonces conocí a seres maravillosos como Miguel de los Santos, José Luis Uribarri, Máximo San Juan, Daniel Vindel, Aurora López Clemente, que luego fueron famosos con Cesta y puntos. De mi curso eran Clara Francia, Eduardo Sotillos, José Luis Hernández Batalla, entre otros, mucha gente estupenda… y ahí fue el comienzo de todo.

Me animé a seguir porque encontré un ambiente extraordinario, lejos del chirriante ambiente de finales de los años cincuenta, casi ya en los sesenta. Pero yo, donde empecé realmente fue en televisión, en el viejo palacete del Paseo de la Habana con un concurso que se llamaba Caras nuevas, que presentaban Blanca Álvarez y Adriano Grimaldi, y allí me dejaron hacer pruebas. El concurso, digamos que era también oposición, y quedé aprobada, entonces deambulé por aquel viejo plató, allí conocí a Domingo Almendros, Gabriel Ibáñez, Isabel Bauzá, las hermanas Valero. Todo era novedoso, todo era fantástico, y era de colores, no del gris que había fuera, o que a mí me parecía gris… Allí hice cosas estupendas porque yo quería ser actriz, trabajé con Fernando García de la Vega en una serie que se llamaba El club de los corazones bondadosos, con los hermanos Blanch, padre y tío de Jaime Blanch, Paco Morán, Alfonso Muñiz, pero yo no daba pie con bola porque no me aprendía ningún papel, no retenía nada, ninguno de los pies que tenía que dar a mis compañeros. Total que un buen día, me enteré por el que luego sería mi marido, Luis Martín Sánchez, de que había un concurso-oposición para Radio Peninsular y, aún tomando clases en Radio Juventud, me presenté a esa oposición y quedé la número uno junto a Mariano de la Banda, y ahí conocí a los que luego serían mis compañeros durante bastantes años: Joaquín Palacios, Carlos Tena, Marisol del Valle, Maribel Escobar, María Luisa Iglesias, de los que tengo maravillosos recuerdos, junto a compañeros del control: Fernando Luna, Paco Escobar…, una época maravillosa.

Entonces abandoné la televisión y al mismo tiempo empecé la publicidad, donde me sentí la reina de los mares, te lo digo con sinceridad, porque fue un tiempo precioso en el que he estado muchísimos años. Es más, después de dejar RTVE (porque estaba de plantilla), la publicidad ha sido mi alimento físico y moral ya que es un mundo fascinante.

T.M. De los programas en que has colaborado, de cuál te sientes más satisfecha.

A.A.: En cuanto a programas, no sé por qué razón todo el mundo me considera bastante, y he podido elegir muchísimo: radionovelas, publicidad, programas de enjundia, yo quería haber estado en el Segundo Programa de RNE porque la cultura siempre ha sido motivo de interés, soy tan disparate de persona que leí La ciudad de Dios y Las Confesiones de San Agustín cuando tenía 14 o 15 años, no sé si captaba la enjundia de los textos. Hice Especial 9:30 en Radio Peninsular, trabajé con Argenta en Clásicos Populares, antes de que llegara Araceli. Tengo muy buen recuerdo de Para vosotros jóvenes con Carlos Tena, éramos los presentadores y allí conocí a gente de otro nivel, políticos muy concienciados como era Antonio Gómez, Adrián Boujel, García Pelayo, Victorino del Pozo, José Manuel Rodríguez “Rodri”, Julio Palacios; en el control, Antonio Martín, que era maravilloso verlo manejar todo el “cotarro”, ampex, regletas para arriba y para abajo… Para vosotros jóvenes se dedicaba al folk, rock, flamenco puro, Gonzalo García Pelayo con Burnin estaban para el flamenco-rock y el rock andaluz. Anduve un tiempo por grabaciones, sobre todo para los programas que se enviaban a Iberoamérica en disco, como locutora, presentadora; hasta que en 1981, ya casada y con tres niños, me destinan a Radio 3, que empezaba una nueva andadura de la mano de Fernando Delgado y ahí que me voy a un programa que se llama El ojo crítico; lo dirigía Alfonso Gil y me hacen codirectora, ese programa es un compendio de todo lo que me gusta, pero el programa solo dura un año porque viene el Mundial de Fútbol del 82 y, de momento, desaparece el programa. Nosotros hacemos Ateneo, que dura tres horas, es un bloque que llega hasta el 84-85. Yo dirijo y presento lo que se llamó Unicornio, Los viajes ejemplares, que eran viajes espirituales al interior de uno mismo, viaje que coincidía con un viaje físico que había causado una revolución en sus almas. Por ahí pasaron: Ángel Gutiérrez, Ricardo Gullón, personalidades tanto del mundo del teatro, como de la cultura en general. Además, Alfonso Gil y yo hacíamos un programa que se llamó Pasar la batería, dedicado exclusivamente al teatro. Un renacer del teatro, tanto era así que, en el primer festival de otoño, Guillermo Heras y Amalia de Miguel nos nombraban como “protectores del teatro nuevo”. Vimos espectáculos impresionantes, al mismo tiempo participo en Caravana de hormigas, otro programa de Radio 3 increíble, que dirigían Jesús Beltrán y Juan Francia.

Aurora junto a 'Forges'

T.M.: ¿Te sentiste en algún momento discriminada por ser mujer?

A.A.: Yo no me he sentido nunca discriminada, quizá más por mi expresión política, rebelde siempre, no justificando las actitudes de unos y otros que me parecían negativas, sobre todo para el fundamental derecho humano. Sin libertades no se puede vivir, creo, y eso posiblemente me haya costado algún rechazo, pero me daba igual.

T.M.: ¿Qué recuerdos te gustaría compartir con los que no te hemos conocido?

A.A.: Tengo muy buenos recuerdos de mi paso por RNE. La familia de la radio fue para mí, mi familia. Cuando voy de visita, echo de menos aquella actividad que había, aquella cafetería, que eliminó Calviño, por cierto, porque decía que la gente bebía mucho, es posible, pero luego lo que ocurrió es que la gente se llevaba su botellita o su alcohol al cajón de su mesa. Ahora está todo el mundo en sus despachos. Entonces había un bullicio que hoy, creo, no existe. No quiero olvidar a mis compañeros de Radio Peninsular, que fueron tan dulces, Mary Carmen García Vela, Beatriz Cervantes, la madre de Jesús Álvarez, que fue un icono en TVE, Ángel de la Fuente, que era presentador en un telediario, Joaquín Palacios, Carlos Tena, Santiago Vázquez, Mariano de la Banda, Marisol del Valle, qué tiempos, cómo nos reíamos. Hoy la radio es mucho más aséptica. Claro, yo lo veo con los ojos de aquella época, fue nuestra universidad.

T.M.: ¿Algún consejo para las nuevas generaciones?

A.A.: Trabajar, trabajar, trabajar y no perder nunca la curiosidad para investigar, hoy, que hay esas oportunidades maravillosas de penetrar en las vidas, en la historia, en la investigación, en la medicina, eso no lo pierdan nunca, por favor, y no tengo nada más, bueno sí, añadiría muchas cosas que no se me ocurren en este momento.

T. M. Muchas gracias, querida compañera y mucha salud para que nos sigas contando anécdotas y muchas cosas más.