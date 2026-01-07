Homenaje de la Asociación de Veteranos de RTVE a Ana María Matute.

LA FELICIDAD

Cuando llegó al pueblo, en el coche de línea, era ya anochecido. El regatón de la cuneta brillaba como espolvoreando de estrellas diminutas. Los árboles, desnudos y negros, crecían hacia un cielo gris azulado, transparente.

El auto de línea paraba justamente frente al cuartel de la Guardia Civil. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. Hacía frío. Solamente una bombilla, sobre la inscripción de la puerta, emanaba un leve resplandor. Un grupo de mujeres, el cartero y un guardia, esperaban la llegada del correo. Al descender notó crujir la escarcha bajo sus zapatos. El frío mordiente se le pegó a la cara.

Mientras bajaban su maleta de la baca, se le acercó un hombre.

–¿Es usted don Lorenzo, el nuevo médico? —le dijo.

Asintió.

–Yo, Atilano Ruigómez, alguacil, para servirle.

Le cogió la maleta y echaron a andar hacia las primeras casas de la aldea. El azul de la noche naciente empapaba las paredes, las piedras, los arracimados tejadillos. Detrás de la aldea se alargaba la llanura, levemente ondulada, con pequeñas luces zigzagueando en la lejanía. A la derecha, la sombra oscura de los pinares. Atilano Ruigómez iba con paso rápido, junto a él.

–He de decirle una cosa, don Lorenzo.

–Usted dirá.

–Ya le hablarían a usted de lo mal que andaba la cuestión del alojamiento. Ya sabe que en este pueblo, por no haber, ni posada hay.

–Pero, a mí me dijeron…

–¡Sí, le dirían! Mire usted: nadie quiere alojar a nadie en casa, ni en tratándose del médico. Ya sabe: andan malos tiempos. Dicen todos por ahí que no se pueden comprometer a dar de comer… Nosotros nos arreglamos con cualquier cosa: un trozo de cecina, unas patatas… Las mujeres van al trabajo, como nosotros. Y en el invierno no faltan ratos malos para ellas. Nunca se están de vacío. Pues eso es: no pueden andarse preparando guisos y comidas para uno que sea de compromiso. Ya ni cocinar deben saber… Disculpe usted, don Lorenzo. La vida se ha puesto así.

–Bien, pero en alguna parte he de vivir…

–¡En la calle no se va usted a quedar! Los que se avinieron a tenerle en un principio, se volvieron atrás, a última hora. Pero ya se andará…

Lorenzo se paró consternado. Atilano Ruigómez, el alguacil del Ayuntamiento, se volvió a mirarle. ¡Qué joven le pareció, de pronto, allí, en las primeras piedras de la aldea, con sus ojos redondos de gorrión, el pelo rizado y las manos en los bolsillos del gabán raído!

–No se me altere… Usted no se queda en la calle. Pero he de decirle: de momento, solo una mujer puede alojarle. Y quiero advertirle, don Lorenzo: es una pobre loca.

–¿Loca…?

–Sí, pero inofensiva. No se apure. Lo único que es mejor advertirle, para que no le choquen a usted las cosas que le diga… Por lo demás, es limpia, pacífica, y muy arreglada.

–Pero loca… ¿qué clase de loca?

–Nada de importancia, don Lorenzo. Es que… ¿sabe? Se le ponen “humos” dentro de la cabeza, y dice despropósitos. Por lo demás, ya le digo: es de buen trato. Y como solo será por dos o tres días, hasta que se le encuentre mejor acomodo… ¡No se iba usted a quedar en la calle con una noche así, como se prepara!

La casa estaba al final de una callecita empinada. Una casa muy pequeña, con un balconcillo de madera quemada por el sol y la nieve. Abajo estaba la cuadra, vacía. La mujer bajó a abrir la puerta, con un candil de petróleo en la mano. Era menuda, de unos cuarenta y tantos años. Tenía el rostro ancho y apacible con los cabellos ocultos bajo un pañuelo anudado a la nuca.

–Bienvenido a esta casa –le dijo. Su sonrisa era dulce.

La señora se llamaba Filomena. Arriba, junto a los leños encendidos, le había preparado la mesa. Todo era pobre, limpio, cuidado. Las paredes de la cocina habían sido cuidadosamente enjalbegadas y las llamas prendían rojos resplandores a los cobres de los pucheros y a los cacharros de loza amarilla.

–Usted dormirá en el cuarto de mi hijo –explicó, con su voz un tanto apagada–. Mi hijo ahora está en la ciudad. ¡Ya verá como es un cuarto muy bonito!

Él sonrió. Le daba un poco de lástima, una piedad extraña, aquella mujer menuda, de movimientos rápidos, ágiles.

El cuarto era pequeño, con una cama de hierro negra, cubierta con colcha roja, de largos flecos. El suelo, de madera, se notaba fregado y frotado con estropajo. Olía a lejía y a cal. Sobre la cómoda brillaba un espejo, con tres rosas de papel prendidas en un ángulo.

La mujer cruzó las manos sobre el pecho: –Aquí duerme mi Manolo –dijo–. ¡Ya se puede usted figurar cómo cuido yo este cuarto!

–¿Cuántos años tiene su hijo? –preguntó, por decir algo, mientras se despojaba del abrigo.

–Trece cumplirá para el agosto. ¡Pero es más listo! ¡Y con unos ojos…!

Lorenzo sonrió. La mujer se ruborizó.

–Perdone, ya me figuro: son las tonterías que digo… ¡Es que no tengo más que a mi Manuel en el mundo! Ya ve usted: mi pobre marido se murió cuando el niño tenía dos meses. Desde entonces…

Se encogió de hombros y suspiró. Sus ojos, de un azul muy pálido, se cubrieron de una tristeza suave, lejana. Luego, se volvió rápidamente hacia el pasillo:

–Perdone, ¿le sirvo ya la cena?

–Sí, en seguida voy.

–Cuando entró de nuevo en la cocina la mujer le sirvió un plato de sopa, que tomó con apetito. Estaba buena.

–Tengo vino… –dijo ella, con timidez–. Si usted quiere… Lo guardo siempre para cuando viene a verme mi Manuel.

–¿Qué hace su Manuel? –preguntó él.

Empezaba a sentirse lleno de una paz extraña, allí, en aquella casa. Siempre anduvo de un lado para otro, en pensiones malolientes, en barrios tristes y cerrados por altas paredes grises. Allá afuera, en cambio, estaba la tierra: la tierra hermosa y grande, de la que procedía. Aquella mujer –¿loca?, ¿qué clase de locura sería la suya?– también tenía algo de la tierra, en sus manos anchas y morenas, en sus ojos largos, llenos de paz.

–Está de aprendiz de zapatero, con unos tíos. ¡Y que es más avisado! Verá qué par de zapatos me hizo para la Navidad pasada. Ni a estrenarlos me atrevo.

Volvió con el vino y una caja de cartón. Le sirvió el vino despacio, con gesto comedido de mujer que cuida y ahorra las buenas cosas. Luego abrió la caja, que despidió un olor de cuero y almendras amargas.

–Ya ve usted, mi Manolo…

Eran unos zapatos sencillos, nuevos, de ante gris.

–Muy bonitos.

–No hay cosa en el mundo como un hijo –dijo Filomena, guardando los zapatos en la caja–. Ya le digo yo: no hay cosa igual.

Fue a servirle la carne y se sentó luego junto al fuego. Cruzó los brazos sobre las rodillas. Sus manos reposaban y Lorenzo pensó que una paz extraña, inaprensible, se desprendía de aquellas palmas endurecidas.

–Ya ve usted –dijo Filomena, mirando hacia la lumbre–. No tendría yo, según todos dicen, motivos para alegrarme mucho. Apenas casada quedé viuda. Mi marido era jornalero, y yo ningún bien tenía. Solo trabajando, trabajando, saqué adelante la vida. Pues ya ve: solo porque le tenía a él, a mi hijo, he sido muy feliz. Sí, señor: muy feliz. Verle a él crecer, ver sus primeros pasos, oírle cuando empezaba a hablar… ¿no va a trabajar una mujer, hasta reventar, solo por eso? Pues, ¿y cuando aprendió las letras, casi de un tirón? ¡Y qué alto, qué espigado me salió! Ya ve usted: por ahí dicen que estoy loca. Loca porque le he quitado del campo y le he mandado a aprender un oficio. Porque no quiero que sea un hombre quemado por la tierra, como fue su pobre padre. Loca me dicen, sabe usted, porque no me doy reposo, solo con una idea: mandarle a mi Manuel dinero para pagarse la pensión en casa de los tíos, para comprarse trajes y libros. ¡Es tan aficionado a las letras! ¡Y tan presumido! ¿Sabe usted? Al quincallero le compré dos libros con láminas de colores, para enviárselos. Ya le enseñaré luego… Yo no sé de letras,

pero deben ser buenos. ¡A mi Manuel le gustarán! ¡Él sacaba las mejores notas en la escuela! Viene a verme, a veces. Estuvo por Pascua y volverá para la Nochebuena.

Lorenzo escuchaba en silencio, y la miraba. La mujer, junto al fuego, parecía nimbada de una claridad grande. Como el resplandor que emana a veces de la tierra, en la lejanía, junto al horizonte. El gran silencio, el apretado silencio de la tierra, estaba en la voz de la mujer. “Se está bien aquí –pensó–. No creo que me vaya de aquí.”

La mujer se levantó y retiró los platos.

–Ya le conocerá usted, cuando venga para la Navidad.

–Me gustará mucho conocerle –dijo Lorenzo–. De verdad que me gustará.

–Loca, me llaman –dijo la mujer. Y en su sonrisa le pareció que vivía toda la sabiduría de la tierra, también–. Loca, porque ni visto ni calzo, ni un lujo me doy. Pero no saben que no es sacrificio. Es egoísmo, solo egoísmo. Pues, ¿no es para mí todo lo que le dé a él? ¿No es él más que yo misma? ¡No entienden esto por el pueblo! ¡Ay, no entienden esto, ni los hombres, ni las mujeres!

–Locos son los otros –dijo Lorenzo, ganado por aquella voz–. Locos los demás.

Se levantó. La mujer se quedó mirando al fuego, como ensoñada.

Cuando se acostó en la cama de Manuel, bajo las sábanas ásperas, como aún no estrenadas, le pareció que la felicidad –ancha, lejana, vaga–, rozaba todos los rincones de aquella casa, impregnándole a él, también, como una música.

A la mañana siguiente, a eso de las ocho, Filomena llamó tímidamente a su puerta:

–Don Lorenzo, el alguacil viene a buscarle… Atilano estaba allí, con la gorra en la mano:

–Buenos días, don Lorenzo. Ya está arreglado… Juana, la de los Guadarramas, le tendrá a usted. Ya verá cómo se encuentra a gusto.

Le interrumpió con sequedad:

–No quiero ir a ningún lado. Estoy bien aquí. Atilano miró hacia la cocina. Se oían ruidos de cacharros. La mujer preparaba el desayuno.

–¿Aquí…?

Lorenzo sintió una irritación pueril.

–¡Esa mujer no está loca! –dijo–. Es una madre, una buena madre. No está loca una mujer que vive porque su hijo vive…, solo porque tiene un hijo, tan llena de felicidad…

Atilano miró al suelo con una gran tristeza. Levantó un dedo, sentencioso, y dijo:

–No tiene ningún hijo, don Lorenzo. Se le murió de meningitis, hace lo menos cuatro años.

Ana María Matute

“La felicidad”, de HISTORIAS DE LA ARTÁMILA.

Copyright Ana María Matute, 1961, y Herederos Ana María Matute.