Así ha sonado la Lotería de Navidad 2025 en RNE

Uno de los Gordos más tempraneros de la historia (el número 79.432) ha llegado envuelto en una mañana muy especial en RNE. La radio pública ha contado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con un programa especial presentado por Carlos Núñez y Mamen Asencio, encargados de poner voz a la emoción, la tradición y la celebración de uno de los días más señalados del año.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo ha protagonizado José Legua, lotero de la administración Minerín, en Andorra. Entre risas nerviosas y lágrimas, confesaba que "lo había soñado mi familia y lo llevábamos todos", explicaba tras repartir un cuarto premio, que ha estado "súper repartido".

El 79.432, el Gordo de 2025 A las 10:44 de la mañana, el número 79.432 salía del bombo para convertirse en el Gordo de este 2025. Ha repartido suerte en distintos puntos de la provincia de León, como Villablino, La Bañeza y Pola de Gordón. ““ Dotado con cuatro millones de euros por serie —400.000 euros por décimo—, el premio ha supuesto una auténtica lluvia de millones en municipios especialmente castigados en los últimos años por el cierre de la minería o por los incendios registrados este verano.

El segundo premio El segundo premio ha sido el más madrugador del sorteo. A las 9:21 se conocía que el número 70.048 estaba premiado con 1.250.000 euros por serie. Aunque se ha vendido íntegramente en una céntrica administración de Madrid, el premio se ha repartido también por otros puntos de la geografía española. ““ Los micrófonos de RNE se han desplazado hasta la administración de la calle Barquillo, donde el lotero, recién llegado y visiblemente ilusionado, celebraba haber sido uno de los puntos de venta del número agraciado. ““

El tercer premio El tercer premio de la Lotería de Navidad ha recaído en el número 90.693 y ha salido a las 11:11. Está dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo. ““ Ha sido un número que ha estado muy repartido, con ventas en localidades como A Coruña, Chiclana (Cádiz), Sant Boi (Barcelona), Talavera la Real (Badajoz), Alicante, entre otras. En total, se ha vendido en más de 120 administraciones de toda España. ““ Además del premio principal, el tercer premio contempla premios para el número inmediatamente anterior y posterior al agraciado, con 48 euros por cada euro jugado. También reciben premio los décimos que coincidan en las dos últimas cifras o en las tres primeras, con un retorno de 5 euros por cada euro jugado.

Cómo hemos contado en RNE los cuartos y quintos premios En RNE hemos contado en directo el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en torno a las 10:00 de la mañana, cuando ha salido el número 78.477. El segundo cuarto premio se ha hecho esperar hasta pasadas las 12:30, momento en el que se ha conocido el número 25.508. ““ Ambos premios han estado muy repartidos por distintos puntos del país, con ventas en localidades como Cazorla (Jaén), Moraira (Alicante), Getafe (Madrid), Málaga, Ubrique (Cádiz) o Chinchón (Madrid). ““ El primer quinto premio del sorteo ha repartido 60.000 euros por serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo. El número agraciado es el 23.112 y se ha venido en Andorra (Teruel), Zaragoza, Granada, Plasencia, Bilbao, Barcelona, Castro Urdiales, Campo de Criptana (Ciudad Real), Porqueres (Girona), Usurbil (Gipuzkoa)...Los otros quintos premios, han sido el 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669. ““