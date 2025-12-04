Sorteo de la BonoLoto del miércoles 3 de diciembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 3 de diciembre fue la siguiente:
46 - 26 - 34 - 25 - 12 - 27. Complementario: 18. Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.713.373,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|167.787,62
|Tercera (5)
|80
|1.048,67
|Cuarta (4)
| 5.055
|24,89
|Quinta (3)
|95.520
|4,00
|Reintegro
|541.242
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.