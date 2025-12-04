Sorteo de la BonoLoto del miércoles 3 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 3 de diciembre fue la siguiente:

46 - 26 - 34 - 25 - 12 - 27. Complementario: 18. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.713.373,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 167.787,62 Tercera (5) 80 1.048,67 Cuarta (4) 5.055

24,89 Quinta (3) 95.520 4,00 Reintegro 541.242 0,50

