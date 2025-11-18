La 2 estrena el programa sobre crianza 'Se hace lo que se puede', con Gemma Nierga
- Un espacio que explora las múltiples vertientes de la crianza en la actualidad con la opinión de famosos, expertos y los verdaderos protagonistas: niñas y niños
- Este fin de semana se estrenan los actores Elena Furiase, Anabel Alonso y Alberto San Juan y el exjugador de básquet Jorge Garbajosa
- Estreno el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, a las 18:10 horas en La 2 y en RTVE Play
La 2 estrena el fin de semana ‘Se hace lo que se puede’, un espacio presentado por Gemma Nierga que explora las múltiples vertientes de la crianza en la actualidad. A lo largo de cada episodio, personajes famosos y expertos comparten experiencias, curiosidades, consejos y estrategias prácticas sobre cómo criar a nuestros hijos e hijas, reflexionando también sobre la educación que hemos recibido. Además, cuenta con la opinión de los pequeños grandes protagonistas.
Gemma Nierga dialoga de manera distendida con personajes conocidos por su profesión, a quienes el programa descubre en su faceta de padres y madres. Es el caso de Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Alberto San Juan, Juanma Castaño, Elena Furiase, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Jorge Garbajosa, Juan Gómez-Jurado, Julia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró y Pedro García Aguado. Todos ellos, desde la generosidad, comparten sus peripecias como padres y se sinceran relatando cómo logran criar y educar a sus retoños. También narran su experiencia como hijos, descubriendo aspectos desconocidos de su vida y de su aventura como madres y padres.
El programa, dirigido por Quique Quera, cuenta con la colaboración de voces expertas en la materia como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la consultora de crianza Míriam Tirado, la psiquiatra María Velasco, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, el psicólogo Alberto Soler y la sexóloga Elena Crespi, entre otros. También contará con testimonios anónimos y con la opinión de los pequeños grandes protagonistas: niñas y niños que aportan su visión sobre los ocho temas escogidos para esta primera temporada: los límites, el vínculo, los miedos, los roles, la comunicación entre padres e hijos, los hermanos, las pantallas y el bienestar emocional.
Cada semana, Gemma Nierga se sorprenderá con anécdotas y diferentes puntos de vista para afrontar la difícil tarea de criar y educar, porque, en lo que se refiere a la crianza, ‘Se hace lo que se puede’.
Sábado 22 de noviembre, 'Los límites'
Gemma Nierga se encuentra en el acuario con la actriz Elena Furiase y el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa. Elena reconoce que le cuesta poner límites a sus hijos, Nala y Noah. Por otro lado, Jorge cuenta que con su hija Candela intenta alejarse de los límites que se autoimpuso para llegar lejos y convertirse en el deportista que tantos trofeos ha levantado.
El programa también contará con Saúl Rodríguez, quien se ha impuesto una rígida disciplina para coronarse campeón de gimnasia rítmica con solo 12 años. También a Julieta, una madre que se arrepiente de haber sobreprotegido a sus hijos, y termina con Montse Freixa, una maestra jubilada que pone sobre la mesa uno de los grandes problemas actuales: educar con prisas. Además, Álvaro Bilbao, Míriam Tirado y José Antonio Marina serán los expertos en psicología y crianza que participan en este episodio.
Domingo 23 de noviembre: 'El vínculo'
El tipo de vínculo que se crea entre padres e hijos puede condicionar el carácter que los niños desarrollarán. En este capítulo, Gemma Nierga se adentra en el imaginario del vínculo en una conversación con los actores Anabel Alonso, madre de Igor, y Alberto San Juan, padre de Máximo. El diálogo tiene lugar en un rocódromo, un escenario que simboliza la red de seguridad que todos los padres deberían ofrecer para generar un vínculo seguro.
Las circunstancias vitales de cada familia determinan en gran medida la posibilidad de crear vínculos seguros. El programa mostrará el testimonio de Elizabeth y Rita, madre e hija que tuvieron que reconstruir su vínculo tras pasar 14 años separadas. Por otro lado, Alba Culell narra cómo crecer con un vínculo inseguro durante la infancia puede afectar profundamente a los niños. Desde una perspectiva más teórica, los expertos en psicología y crianza Álvaro Bilbao, Carlos González, Alberto Soler y Alba Castellví explican la importancia de transmitir comprensión a los hijos e hijas.