La 2 estrena el programa sobre crianza 'Se hace lo que se puede', con Gemma Nierga

La 2 estrena el fin de semana ‘Se hace lo que se puede’, un espacio presentado por Gemma Nierga que explora las múltiples vertientes de la crianza en la actualidad. A lo largo de cada episodio, personajes famosos y expertos comparten experiencias, curiosidades, consejos y estrategias prácticas sobre cómo criar a nuestros hijos e hijas, reflexionando también sobre la educación que hemos recibido. Además, cuenta con la opinión de los pequeños grandes protagonistas.

Gemma Nierga dialoga de manera distendida con personajes conocidos por su profesión, a quienes el programa descubre en su faceta de padres y madres. Es el caso de Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Alberto San Juan, Juanma Castaño, Elena Furiase, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Jorge Garbajosa, Juan Gómez-Jurado, Julia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró y Pedro García Aguado. Todos ellos, desde la generosidad, comparten sus peripecias como padres y se sinceran relatando cómo logran criar y educar a sus retoños. También narran su experiencia como hijos, descubriendo aspectos desconocidos de su vida y de su aventura como madres y padres.

El programa, dirigido por Quique Quera, cuenta con la colaboración de voces expertas en la materia como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la consultora de crianza Míriam Tirado, la psiquiatra María Velasco, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, el psicólogo Alberto Soler y la sexóloga Elena Crespi, entre otros. También contará con testimonios anónimos y con la opinión de los pequeños grandes protagonistas: niñas y niños que aportan su visión sobre los ocho temas escogidos para esta primera temporada: los límites, el vínculo, los miedos, los roles, la comunicación entre padres e hijos, los hermanos, las pantallas y el bienestar emocional.

Cada semana, Gemma Nierga se sorprenderá con anécdotas y diferentes puntos de vista para afrontar la difícil tarea de criar y educar, porque, en lo que se refiere a la crianza, ‘Se hace lo que se puede’.

Sábado 22 de noviembre, 'Los límites' Gemma Nierga se encuentra en el acuario con la actriz Elena Furiase y el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa. Elena reconoce que le cuesta poner límites a sus hijos, Nala y Noah. Por otro lado, Jorge cuenta que con su hija Candela intenta alejarse de los límites que se autoimpuso para llegar lejos y convertirse en el deportista que tantos trofeos ha levantado. Elena Furiase y Jorge Garbajosa El programa también contará con Saúl Rodríguez, quien se ha impuesto una rígida disciplina para coronarse campeón de gimnasia rítmica con solo 12 años. También a Julieta, una madre que se arrepiente de haber sobreprotegido a sus hijos, y termina con Montse Freixa, una maestra jubilada que pone sobre la mesa uno de los grandes problemas actuales: educar con prisas. Además, Álvaro Bilbao, Míriam Tirado y José Antonio Marina serán los expertos en psicología y crianza que participan en este episodio.