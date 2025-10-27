Mònica Terribas i Miqui Puig, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó viatja el 1968 amb Mònica Terribas i Miqui Puig per rememorar la infància, passions i records en plena Espanya franquista
- Dimarts, 28 d'octubre, a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavier Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Dimarts, a 'L'any que vas néixer', el periodista Xavi Bundó viatja a través del NO-DO al 1968 amb Mònica Terribas i Miqui Puig. Un any que sacseja el món amb revoltes i reivindicacions al carrer i la lluita pels drets civils, Espanya presumeix d'ordre i celebra el seu triomf a Eurovisió amb Massiel. Infància, passions i records en plena Espanya franquista.
El món bull i reclama llibertat, igualtat i justícia. Però al NO-DO, tot això només es veu com caos i desordre. Des de la seva òptica, mentre el planeta s'agita amb protestes i revoltes, a Espanya regna l'ordre, la pau i la unitat sota Franco. En aquest episodi de 'L'any que vas néixer', viatja al 1968, un any que sacseja consciències arreu del món i que el règim espanyol utilitza per reforçar el seu relat.
Xavi Bundó acompanyat de Mònica Terribas i Miqui Puig, dos catalans nascuts aquell mateix any, repassa com el NO-DO presenta el 1968, començant per un dels moments més icònics de l'Espanya franquista: la victòria de Massiel a Eurovisió amb 'La, la, la', convertida en símbol d'orgull nacional. Però més enllà de la propaganda, també descobreixen els escenaris reals d'aquella Espanya: la Cervera i el Madrid de la infantesa de la Mònica, i el Vallès Oriental que va marcar el Miqui. Parlen de com la religió, l'educació i la identitat modelaven la vida sota la dictadura, i de com, malgrat tot, bategaven la curiositat, la cultura i les ganes de viure.
Entre records i reflexions, apareixen les passions que encara defineixen els nostres convidats: el periodisme, la música, les motos, el Barça i la política. Tot això, en una Espanya que cantava 'La, la, la' mentre el món cridava per canviar-ho tot.