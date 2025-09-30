RTVE Play estrena la serie documental 'Un asesinato con vistas' el 10 de octubre

El alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, es asesinado en la puerta de su casa en octubre de 2007 provocando conmoción en toda la comarca. Este es el punto de partida de ‘Un asesinato con vistas’, la nueva serie documental de RTVE Play, que profundiza en la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia reciente. Los dos primeros capítulos se estrenan el viernes 10 de octubre en RTVE Play y los otros dos estarán disponibles el viernes 17.

‘Un asesinato con vistas’ es una producción de Voramar Films con la participación de RTVE. Dirigida por Pablo van Damme, la nueva apuesta de la plataforma de RTVE por el género del true crime de calidad reconstruye rigurosamente los hechos, con las claves de la investigación y testimonios inéditos, como el del testigo protegido del caso.

La docuserie, rodada en Madrid, Valencia, Benidorm, Polop y Altea, refleja el contexto del crimen en pleno boom inmobiliario y de la corrupción en la costa mediterránea.

'Un asesinato con vistas' se estrena en RTVE Play RTVE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió diferentes líneas de investigación sobre el crimen. En el foco aparecen conflictos vecinales, la vida personal del alcalde, y supuestas irregularidades urbanísticas en el seno de la corporación municipal. En el juicio en enero de 2020 se trata de desenmarañar una compleja trama de desconfianzas, conflictos, tensiones, odios, mentiras, medias verdades, venganzas y descalificaciones, que no prometen una clarificación sencilla del asesinato. Por el camino quedará un reguero de vidas destrozadas por la fuerza de los hechos y el inexorable paso del tiempo.

En ‘Un asesinato con vistas’ confluyen todos los elementos de una novela negra. Se trata de un relato que oscila entre el thriller judicial y la crónica social, ambientado en una etapa marcada por la euforia económica y el crecimiento descontrolado, en la que los sueños de enriquecimiento acabaron transformándose en pesadillas criminales. La serie combina una rigurosa aproximación periodística con una sensibilidad cinematográfica que fomenta el impacto emocional del caso.

Con esta nueva producción, RTVE Play continúa su apuesta por el género del true crime de calidad tras títulos como ‘Lucía en la telaraña’, ‘El asesino de la baraja’, ‘Pacto de silencio’ o ‘El robo del códice’.