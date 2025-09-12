La 1 estrena 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró

‘Directo al grano’, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, llegará el lunes 15 de septiembre a la sobremesa de La 1. Un magacín diario que, en medio de la alta demanda informativa actual, busca separar el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo.

El nuevo formato, producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), se emitirá en directo cada tarde de lunes a viernes en La 1, con un enfoque cercano, dinámico y plural, dispuesto a abordar la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

El estreno de ‘Directo al grano’ busca ampliar la exitosa senda que están marcando sus magacines de actualidad en los últimos meses: ‘La hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, líderes de audiencia por las mañanas, y ‘Malas lenguas’ que en agosto anotó en la sobremesa de La 1 su mejor dato mensual (9%) y creció hasta el 10,5% en su emisión de tarde en La 1 y La 2.

Con la llegada de ‘Directo al grano’, a partir del 15 de septiembre ‘Malas lenguas’ comienza una nueva temporada estrenando nuevo horario y estructura de emisión: de 17:30 a 19:30 horas en La 2, y de 19:30 a 20:30 en La 1.

02.21 min La 1 estrena el 15 de septiembre 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró

Análisis de la actualidad sin artificios ‘Directo al grano’ llega con el objetivo de acercar la información al espectador en un momento de gran sobreexposición mediática, donde abundan los datos, pero no siempre las claves para comprenderlos. Con un estilo ágil y una narrativa clara, el espacio combinará: Mesa de análisis con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia.

con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia. Entrevistas en profundidad a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad.

a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad. Reportajes de investigación, que ofrecerán contexto más allá de los titulares.

que ofrecerán contexto más allá de los titulares. Conexiones en directo con un equipo de reporteros desplegados en los principales escenarios de la actualidad. Además, incorporará secciones temáticas conducidas por figuras reconocidas del periodismo y la comunicación, que aportarán miradas diversas a algunos de los temas que más preocupan a nivel social. El programa tendrá cada día varios colaboradores, entre los que figuran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía… en la mesa de actualidad; Paco Lobatón, con una sección de personas desaparecidas; o Manuel Jabois, Emilio Domenech, Rosa Villacastin, entre otros los 35 ya confirmados.

Marta y Gonzalo, una pareja experimentada y con mirada crítica La comunicadora y economista Marta Flich lidera el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad de explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal. A su lado estará Gonzalo Miró, analista político y comunicador, habitual en tertulias y programas de actualidad. Miró aportará debate constructivo, visión informada y análisis reposado. La combinación de ambos representa una apuesta por la complementariedad de estilos: la solvencia y capacidad pedagógica de Flich y el análisis crítico y el contrapunto reflexivo de Miró.