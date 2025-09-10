Javier Marzal, subdirector de la Cátedra RTVE-UJI, inaugura el encuentro IBERIFIER sobre alfabetización mediática

El Observatorio Ibérico de Medios Digitales (IBERIFIER) organiza un encuentro de carácter académico para construir conocimiento en torno a la alfabetización mediática. Tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre en la Oficina en España del Parlamento Europeo, de 15.30 h a 19 h. A cargo de la conferencia inaugural estará Javier Marzal, subdirector de la Cátedra RTVE-UJI de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática. Entre los ponentes también se encuentra Santiago Tejedor, director de la Cátedra RTVE-UAB para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital.

Programa y ponentes del encuentro académico IBERIFIER sobre alfabetización mediática

La jornada servirá para poner en común las líneas de actuación e investigación que se están desarrollando desde las universidades españolas, así como para comprender más profundamente los medios de comunicación y su funcionamiento en la sociedad actual. Franco Panciera, responsable de Relaciones Institucionales en la Oficina en España del Parlamento Europeo y Ramón Salaverría, coordinador de IBERIFIER y catedrático en la Universidad de Navarra, darán la bienvenida a la misma. El encuentro se retransmitirá en directo y se podrá seguir a través de este enlace. Para asisitir de forma presencial es necesaria la inscripción a través del formulario.