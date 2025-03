Clan dedica el mes de marzo a la igualdad con motivo del Día de la Mujer

Clan inicia el mes de marzo con la igualdad como prioridad y se suma a la programación especial de RTVE por el Día de la Mujer: entre el 1 y el 31 de marzo se podrán ver distintas piezas en el canal infantil de RTVE para concienciar a los más pequeños. Además, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, recuperará la serie ‘El mundo de Pau’. Habrá nuevos capítulos de ‘Los Wawies’ y un especial sobre el carnaval, y llegará una nueva serie de animación ‘La Orquestita’, una coproducción internacional de RTVE reconocida en prestigiosos festivales.

Día Mundial del Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, Clan, apoyando la conciencia pública sobre esta cuestión, reemitirá la serie ‘El mundo de Pau’ del 17 al 28 de marzo. Cuenta la historia de Pau, un niño de 9 años con síndrome de Down. Tener un cromosoma de más le hace ver el mundo con otros ojos: una mirada pura, limpia y cristalina. Un punto de vista muy particular que nos llevará de la mano por toda la serie.