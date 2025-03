El periodista i escriptor Joan Safont, a 'Aquí parlem'

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges, aquesta setmana degut a les eleccions alemanyes a les 19:30h al Canal 24 horas.

Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', compta amb el periodista i escriptor Joan Safont. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Aquest dissabte, Lluís Falgàs parla amb el periodista i escriptor Joan Safont que publica 'Josep Pallach, política i pedagogia. L'esperança truncada del socialisme català' a l'editorial Pòrtic. Un retrat del líder del Partit Socialista-Reagrupament, amb una vida marcada per una vocació i un compromís polític precoç i també per una dedicació sense límits a l'ensenyament, com a mestre i professor universitari dels futurs educadors.

El programa 'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana. Lluís Falgàs repassa la sessió de control al president Salvador Illa i les reunions bilaterals entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, entre altres qüestions.