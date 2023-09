RTVE ha celebrado la primera de sus Galas de cine de la 71º edición del Festival de San Sebastián para preestrenar ‘Chinas’, la nueva película de Arantxa Echevarría, que llegará a las salas el 6 de octubre. Cuenta la historia de tres chicas de origen chino, en busca de su identidad. Está protagonizada por Leonor Watling, Pablo Molinero y Carolina Yuste, y las niñas Shiman Yang, Ella Qiu y Xinyi Ye.

Este jueves RTVE celebrará otra gala para presentar ‘La Ternura’, en un festival del que es patrocinador oficial y en el que compite con tres títulos en Sección Oficial y otras tres películas, entre las que se incluye ‘Cerrar los ojos’, el último proyecto de Víctor Erice, que recibirá en San Sebastián un Premio Donostia.

Gala RTVE: ‘Chinas’

A la gala de la película participada por RTVE asistieron la presidenta interina de la Corporación, Elena Sánchez Caballero; la jefa del Gabinete de la Presidencia, Verónica Ollé; la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre; y el director de Cine y Ficción, José Pastor.

En la presentación, José Pastor explicó que “con ‘Chinas’ volvemos a la Arantxa (Echevarría) más autoral, centrando ahora su mirada en la población china, con una película que desde el principio nos encantó, es muy entretenida y visibiliza una parte de la sociedad que merece nuestra atención”.

Para Arantxa Echevarría, “es un orgullo estar aquí, presentando ‘Chinas’ en uno de los festivales más emblemáticos para mí”. La directora recordó que es así “gracias a RTVE, por dar visión a quienes tenemos una visión menos túnel, a quienes queremos mirar también a los lados. Sin ellos no sería posible hacer películas así. He aprendido mucho de la comunidad china: no hay que hablar tanto de integración, sino más bien de convivencia, que es un camino en dos direcciones”.

Equipo técnico y artístico de 'Chinas' en el Festival de San Sebastián

La nueva película de Arantxa Echevarría cuenta en su reparto con Leonor Watling, Pablo Molinero o Carolina Yuste. En esta obra, Echevarría recupera el naturalismo y el estilo de ‘Carmen y Lola’, su primera película y por la que ganó el Goya a la mejor directora novel.

‘Chinas’ es la historia de Lucía, Xiang y Claudia, tres chicas de origen chino que viven en Madrid, pero con realidades completamente opuestas. Lucía es hija de inmigrantes chinos, tiene 9 años y su sueño es celebrar su cumpleaños en el Burger King, aunque sus padres, que no hablan español y trabajan más de 14 horas en el bazar para darles un futuro a sus hijas, piensan que eso son cosas de españoles. Claudia, la hermana adolescente de Lucía, está empezando a vivir en primera persona las diferencias culturales y el racismo entre adolescentes. Xiang es una niña adoptada de 9 años que comienza a hacerse preguntas sobre su familia biológica. Las tres historias se cruzan y se separan, pero mantienen un objetivo común: la búsqueda de la identidad propia.

Es una producción de Tvtec, LAZONA y Hojalata Films AIE. Cuenta con la participación de RTVE, Orange, Movistar + y EITB con la financiación del Ministerio de Cultura – ICAA, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Latido Films se encarga de las ventas internacionales y será distribuida en cines por A Contracorriente Films.