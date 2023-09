La missatgeria verda, aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és el programa de reciclatge i sostenibilitat de RTVE Catalunya conduït per Martina Klein. S'emet els diumenges al migdia a La 2

Aquesta setmana a 'Planeta R', Martina Klein atén un encàrrec d'un servei de missatgeria que té una flota de vehicles 100% verda, visita una casa de fang que s'ha construït amb impressió 3D i descobreix una deixalleria que dona una segona vida als objectes que els usuaris havien donat per morts.

En el programa d'aquesta setmana, Martina Klein puja a una bicicleta per atendre un encàrrec de Les Mercedes, un servei de missatgeria de Barcelona, que té una flota de vehicles 100% verda. La seva fundadora, Ariadna Serra, explica com va transformar una empresa de tours turístics en un negoci que s'ajusta més als seus valors.

Qui també sap com reinventar-se és l'Alexandre Dubor i el seu equip de l'IAAC, que han decidit fusionar la impressió 3D amb un material mil·lenari com el fang per construir edificis que no generen pràcticament petjada de carboni ni residus.

L'arquitecte Alexandre Dubor investiga com fer la construcció més sostenible RTVE Catalunya

Martina Klein també fa parada a Viladecans, on visita una deixalleria que repara els objectes que la gent llença per donar-hi una segona vida.

Posem contra les cordes amb el nostre test sostenible a l'estilista i influencer Adriana Boho. I el periodista científic Toni Pou parla de la importància de les accions individuals per cuidar del planeta.

L'estilista i 'influencer' Adriana Boho passa el test sostenible de 'Planeta R' RTVE Catalunya

Acabem amb en Martí Oliveras, que desmenteix que el descens de les temperatures a l'hivern sigui una prova que l'escalfament global no existeix.