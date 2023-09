'Antoni Vila Casas, ciència i art' és un documental realitzat per Soledad Gomis i Joan Albert Planell.

RTVE Catalunya homenatja Antoni Vila Casas, mort avui, amb l'emissió d''Antoni Vila Casas, ciència i art'. El documental ofereix un perfil biogràfic i personal de qui va ser un prominent empresari farmacèutic i destacat col·leccionista d’art, que va presidir fins la seva mort, a 92 anys, la fundació que porta el seu nom.

RTVE Catalunya emet dilluns el documental 'Antoni Vila Casas, ciència i art', un treball de producció pròpia, que inclou nombroses imatges de l’arxiu de RTVE, a més d'entrevistes enregistrades durant el 2022, amb un Vila Casas encara a peu del canó, quan la salut li ho permetia.

Nascut a Barcelona, Antoni Vila Casas va estudiar farmàcia sense vocació, però els anys a la facultat el van convertir a la ciència. L'esperit empresarial va fer que en pocs anys adquirís diverses farmàcies, així com el laboratori Prodes. Amb molta feina i algun cop de sort, l'empresa es va convertir en Prodesfarma i, després de la fusió amb Almirall, Almirall Prodesfarma es va convertir en el principal laboratori d’Espanya i un dels més grans d’Europa.

El documental compta amb la participació de dos amics coetanis, també nonagenaris: Joan Uriach i Josep Maria Puig, artistes com Joan Fontcuberta i José María Guerrero Medina, i experts com Victoria Combalía i Teresa Blanch. També hi apareixen col·laboradors de la Fundació Vila Casas, el doctor Francesc Bosch, que el va tractar quan va estar malalt, així com professionals de la salut i la farmàcia.

En ser diagnosticat de limfoma va decidir deixar les seves responsabilitats i va invertir el seu capital en la Fundació Vila Casas. A més de donar suport financer a iniciatives sanitàries, de divulgació i a projectes de grans hospitals, va fer créixer la petita col·lecció d’art contemporani català que havia aplegat fins a convertir-la en un fons de 4.000 peces que exhibeix a quatre seus, totes en edificis singulars i restaurats: el Palau Solterra, a Torruella de Montgrí; Can Mario, a Palafrugell; Can Framis, al Poble Nou de Barcelona, i els Espais Volart, a l’Eixample de Barcelona).