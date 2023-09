'Planeta R' és el programa de reciclatge i sostenibilitat de RTVE Catalunya conduït per Martina Klein. S'emet els diumenges al migdia a La 2.

RTVE Catalunya estrena diumenge la segona temporada de 'Planeta R', l'espai de reciclatge i sostenibilitat que condueix Martina Klein. En la primera entrega, Martina Klein coneix tots els secrets de la transhumància d'abelles, recull plàstics del mar amb l'ajuda d'un dron aquàtic i visita un poble que escalfa més de dos terços dels seus edificis fent servir residus forestals.

Martina Klein presenta 'Planeta R' RTVE Catalunya

El programa 'Planeta R' engega la segona temporada, en la qual tractarà els grans reptes mediambientals i mostrarà les iniciatives que ja s'estan duent a terme per tenir cura del planeta. Martina Klein mostrarà projectes que lluiten per implantar models econòmics, productius i socials més sostenibles amb el medi ambient. També cercarà persones que estan aplicant a la seva vida diària mesures per garantir un model de planeta més sostenible. A més, cada capítol comptarà amb persones conegudes de diferents àmbits, per conèixer de forma amena i divertida la seva experiència amb la sostenibilitat.