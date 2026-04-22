RTVE Catalunya surt al carrer per Sant Jordi amb una programació especial des de Plaça Catalunya
RTVE Catalunya torna a viure Sant Jordi des del carrer amb una cobertura especial que connectarà en directe amb l’ambient, la cultura i el pols social de la diada arreu del territori. Informatius, ràdio i televisió es bolquen en una programació conjunta amb epicentre a la Plaça Catalunya de Barcelona.
La 2Cat trasllada part de la seva programació al centre de la ciutat. 'El segon cafè', amb Cristina Villanueva, s’emetrà en directe de 10:30 h a 13 h des de Plaça Catalunya, amb connexions a Montblanc —on la tradició situa l’origen de la llegenda—, així com a Lleida i Girona per mostrar com es viu la diada a tot el país.
El programa combinarà ambient de carrer, entrevistes i anàlisi amb convidats com Óscar López ('Página Dos'), Àlex Sàlmon (‘Abril’) i Esther Vivas, a més de la mirada d’un antropòleg sobre el significat cultural de la festa. Les reporters Lucía Solla i Elisabeth Anglarill recolliran el pols del carrer al llarg de tota la jornada.
Les dues edicions de 'L'Informatiu' (13:55 h i 15:45 h) també es desplacen a Plaça Catalunya per reforçar la cobertura en directe. A la tarda, 'L'altaveu', amb Danae Boronat (16:25 h – 17:45 h), oferirà una edició especial amb convidats com Soledad Giménez, Jordi Basté, el doctor Cugat i el cuiner Andoni Aduriz. També hi participarà Peter Vives per presentar ‘Rescat’, el nou concurs original de La 2Cat que s’estrena aquell mateix vespre.
Ràdio 4se suma a la diada amb una programació especial des de Carrer Bergara. ‘El matí de Ràdio 4’, amb Xavi Freixas, obrirà la jornada amb tertúlies, connexions en directe i entrevistes amb autors i personalitats com Òscar Andreu, Oriol Mitjà, Paz Padilla o Natza Ferrer, a més d’una ronda territorial per seguir la celebració a tot Catalunya.
Al llarg del dia, programes com 'Xavifòrnia', amb Xavi Martínez; 'L'entrellat', amb Samantha Villar; o ‘'Pla B', de Toni Marín, oferiran continguts especials amb convidats del món de la cultura i la música, actuacions en directe i espais de reflexió al voltant de la lectura i la creació.
Ràdio 4 també dedicarà un espai a 'Per què és important llegir?', amb Gregorio Luri, Gemma Lienas, Norbert Bilbeny i Pepe Ribas, fundador de la revista 'Ajoblanco'.
Programes com 'Bon dia i bona sort', tot i mantenir l’emissió des de Roc Boronat, també es bolquen amb la Diada amb continguts especials, entrevistes i connexions en directe per recollir l’ambient als carrers.