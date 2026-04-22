La 2Cat estrena el concurs 'Rescat', amb Peter Vives, el pròxim dijous
- És el concurs de proves lingüístiques en català que enfronta tres participants cada vespre
- De dilluns a divendres, a partir del 23 d'abril, a les 20:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Rescat' és el concurs sobre llengua catalana de La 2Cat. Presentat per Peter Vives i supervisat per un lingüista en off, s'emet de dilluns a divendres a les 20:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. És una producció d'RTVE Catalunya, en col·laboració amb La Manchester.
'Rescat' arriba el pròxim dijous a la graella de La 2Cat de la mà de l'actor, cantant i pianista català Peter Vives. Es tracta d'un concurs en què, cada tarda de 20:30 h a 21 h, tres participants afronten proves d'agilitat, creativitat i cultura lingüística.
La 2Cat arrenca el pròxim dijous el concurs de proves lingüístiques en català on, amb la supervisió d'un lingüista en off i l'ajuda del comodí "Rescat!", tres concursants competeixen de dilluns a divendres en diferents blocs de joc fins arribar a la final d'anagrames.
La primera fase inclou tres proves lingüístiques on els concursants guanyen punts segons els encerts: 'L'Escalada' es basa en formar paraules a partir d'una altra; 'La lletra inacabada', on després d'escoltar el fragment d'una cançó, els participants han de trobar la paraula que falta combinant les síl·labes d'una graella; i 'La paraula inventada', que consisteix en crear paraules falses per confondre els rivals.
El segon bloc és 'El penjat', on cada concursant tria una temàtica i compra lletres amb els diners acumulats per resoldre paraules.
Els dos millors passen al tercer bloc, 'El Duel', una prova de velocitat i creativitat en què els participants han de formar paraules llargues amb lletres limitades.
Finalment, el guanyador accedeix a la prova final, 'L'anagrama ascendent', on haurà de resoldre diversos anagrames per endur-se el pot acumulat del programa.
'Rescat' és el concurs sobre llengua catalana de La 2Cat. Presentat per Peter Vives i supervisat per un lingüista en off, s'emet de dilluns a divendres a les 20:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. És una producció d'RTVE Catalunya, en col·laboració amb La Manchester.