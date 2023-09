RTVE Cataluña ha presentado esta mañana en la Casa SEAT, en Barcelona, la nueva programación de la temporada 2023-24, que se estrena a partir del 12 de septiembre.

El director de RTVE Cataluña, Oriol Nolis, ha explicado los dos grandes objetivos de RTVE Cataluña. "Por un lado, consolidar una franja de horas en catalán, de programas de referencia y calidad, que ya hemos conseguido, y, por otro, aumentar la producción de programas realizados desde Sant Cugat para toda España". También ha añadido, como en el caso de 'LateShow', que una de las funciones importantes que tiene también el centro de Sant Cugat es "iniciar formatos para después pasarlos a realizar para toda España".

La directora de programas de RTVE Cataluña, Laura Folguera, ha recalcado: "Estamos muy contentos hoy de presentar una nueva temporada en la que la mayoría de programas son renovaciones, esto quiere decir que hemos consolidado la parrilla de RTVE Cataluña, con una programación estable y de calidad, que nos está dando muy buenos resultados tanto en lo digital como en lo lineal". También avanzó que la franja de La 1 que deja el 'LateShow' pasará a ser una franja de ficción en catalán con series, películas y documentales.

Entre los programas que se consolidan, destaca 'Punts de vista' y el doblete de Tania Sarrias presentando también 'Culturas 2'. Sarrias ha explicado: “'Punts de vista' se ha convertido en un referente de los programas culturales y la dirección de la cadena ha decidido fusionar los dos programas de cultura que hay de lunes a viernes presentaré el 'Culturas 2' y los viernes 'Punts de vista', que pasa a ser semanal".

Por otro lado, Gemma Nierga, que estrena la cuarta temporada, ha destacado que "Café d'idees’ es el programa de actualidad política de las mañanas, donde nos sentamos con los políticos e intentamos que nos digan la verdad. No siempre lo conseguimos, pero a veces sí".

La tercera temporada de 'La recepta perduda' llega de la mano de Sílvia Abril, que ha agradecido una nueva entrega en la que "seguimos viajando, seguimos creciendo y seguimos alimentándonos de cultura, tradición y platos tradicionales".

María Gómez, presentadora de 'Va de verd', también ha dado las gracias por la confianza para esta tercera temporada y ha añadido: "Hacer un programa de plantas significa que haces un programa donde todos los invitados están felices, significa estar rodeados de vida, de alegría, de buena vibra".

La conductora de 'Planeta R', Martina Klein, ha explicado que están "muy contentos porque hemos renovado con erre, erre de RTVE". "Hay muchas cosas que hacer, hay tantas erres por descubrir y explorar. Esta segunda temporada seguimos conociendo a personas, seguimos queriendo explicar la situación en la que estamos, no tanto desde los problemas sino desde las soluciones".

Shalana, que se estrena con el espacio 'Déu n'hi do', ha detallado que "es un programa en el que intentamos promover y difundir el uso del catalán correcto y genuino, y lo hacemos con un toque de humor para que no sea tan aburrido y no sea la típica maestra de catalán".

Presentadores, en la rueda de prensa rtve

RTVE Cataluña, Centro de Producción de Programas para RTVE Play y para toda España Además de los programas de producción propia tanto para la programación en catalán como por la programación nacional, el Centro de Producción en RTVE Cataluña también acoge esta temporada formatos de entretenimiento para la plataforma RTVE Play: 'LateXou con Marc Giró' y 'Make up stars'. También a partir de octubre el 'Cuturas 2' se hará desde los estudios de Sant Cugat del Vallès para La 2. Para La 1, haremos el debate de 'El Conquistador' y el programa 'Corazón', los fines de semana. 'LateXou con Marc Giró', ara a RTVE Play y per a tota España Marc Giró cambia esta temporada de plataforma. El alocado 'LateXou' se emitirá para toda España a través de RTVE Play. El programa continuará con su tono informal y divertido y contará con invitados, colaboradores, una banda y un público muy participativo. Cada semana Marc Giró entrevistará a varios personajes públicos, del ámbito social o cultural y tendrá una actuación en directo. 'Make up stars', el nuevo talent show de maquillaje presentado por Pilar Rubio El concurso, grabado en el plató 6 del Centro de Producción de RTVE Cataluña, llega para fusionar lo mejor de dos universos visuales: el mundo del gran formato televisivo y su manera de retratar la belleza y el de los nuevos profesionales del maquillaje y su influencia de las redes sociales. 'Make up stars', presentado por Pilar Rubio y que cuenta con un jurado profesional, aspira a descubrir a los maquilladores 360° del futuro. Talentos que se convertirán en referentes del maquillaje y la belleza, destacando la importancia del maquillaje como forma de expresión artística y siempre potenciando el talento de los participantes. El magacín cultural de La 2, 'Culturas 2', emite su segunda temporada desde RTVE Cataluña La buena acogida de 'Punts de vista' ha permitido que sea el equipo de este programa el que a partir de esta temporada se encargue de la puesta en escena del programa 'Culturas 2'. El magacín cultural de La 2 cambia de decorado y de presentadora, pero continuará la emisión las tardes de lunes a jueves. A partir del 2 de octubre, Tània Sarrias se pondrá al frente de 'Culturas 2', un programa con vocación de dar cabida tanto a artistas consagrados como talentos emergentes de todo el país, incluyendo todas las disciplinas. Acompañarán a la presentadora Tània Sarrias, con una sección diaria; Paula Hergar, para hablar de series; Dolo Beltrán, que descubrirá puntos perdidos interesantes en el ámbito cultural; Víctor Clarés, en la sección de música, y la experta en cine Desirée de Fez.

'Corazón' y el debate de 'El conquistador' también se harán desde RTVE Cataluña El programa 'Corazón', que presenta Anne Igartiburu, también se producirá desde el plató 1 de los estudios de RTVE Cataluña. Toda la actualidad de la información social y del corazón, los fines de semana. 'El Conquistador' es una de las nuevas apuestas de la temporada de RTVE para La 1. El formato de aventura tendrá también un debate, que se hará en directo desde el estudio 6 de Sant Cugat. Nuevas temporadas de 'Cafè d'idees', 'Punts de vista', 'La recepta perduda', 'Va de verd' y 'Planeta R' 'Cafè d'idees', información matinal en La 2, Ràdio 4 y el Canal 24 horas El programa 'Cafè d'idees', la apuesta informativa y de actualidad de la franja matinal de RTVE Cataluña, estrena su cuarta temporada. Se emite en simulcast de lunes a viernes de 8 a 10 horas en La 2, Ràdio 4 y en el Canal 24 horas. Dirigido y presentado por Gemma Nierga, tiene a Lorena Amo como presentadora en la parte informativa. De producción propia, 'Café de ideas' empieza la temporada consolidado como un programa de referencia informativa. Los viernes 'Punts de vista' repasa toda la actualidad cultural con Tània Sarrias El magazín cultural de RTVE Cataluña 'Punts de vista' pasa a ser semanal, los viernes en La 2. Continuará presentando el programa Tània Sarrias y seguirá trabajando para ser el punto de encuentro de referencia cultural en Cataluña. Como novedad, esta temporada, 'Punts de vista' quiere apoyar al teatro de pequeño formato, ofreciendo fragmentos en directo de diferentes obras que estén en cartel, principalmente las de teatros y salas pequeñas. Continuará la sección fija de teatro con Míriam Tortosa y se le añadirá la nueva sección de arte de Cristina Sala, que sacará del anonimato el rico patrimonio artístico urbano catalán. Además, el club de lectura del programa se desplazará fuera del plató para conocer los clubes más interesantes, diversos y curiosos que hay en Cataluña. Y se estrena la nueva sección 'Curts de vista', conducida por dos expertas en improvisación de la compañía Impro Barcelona, que explicarán a su manera las noticias culturales de la semana, escogidas al azar. 'Va de verd', con María Gómez, explora el mundo de las plantas El programa de producción propia vuelve con la tercera temporada i novedades. Los mataplantas ya no tienen excusas para continuar añadiendo cadáveres vegetales a su currículum. Cada semana se darán los mejores consejos para cuidar vuestras plantas y para que ellas nos cuiden a nosotros. Como siempre, se hará de la manera más divertida, con María Gómez y los Molys, los expertos que nos asesoran y nos regalan sus conocimientos botánicos. Como novedad de esta tercera temporada, 'Va de verd' tendrá una presencia destacada en Iberflora, la feria de flor y planta ornamental más importante del sur de Europa. Sílvia Abril buscará nuevas recetas olvidadas para dar a conocer la riqueza culinaria de nuestro país en 'La recepta perduda' 'La recepta perduda' estrena su tercera temporada. En esta nueva aventura, Sílvia Abril continuará haciendo amigos y aprendiendo recetas tradicionales que quizás están a punto de caer en el olvido. Irá hasta Camprodon a cocinar un buen fricandó, con unas vistas de infarto; visitará Vic y sus longanizas, para mirar de encontrar la mejor receta de manitas de cerdo; y pedaleará hasta Palamós, donde se chupará los dedos con un buen pollo con gambas a bordo de una goleta histórica. También visitará Linyola, el pueblo con más tractores del mundo, para compartir una buena cassola de tros. Sin olvidar el Serrallo con su moixina y la caldera de langosta en Menorca. Martina Klein nos ayudará a ser más sostenibles en la segunda temporada de 'Planeta R' El programa 'Planeta R' tratará los grandes retos medioambientales y mostrará las iniciativas que ya se están llevando a cabo para cuidar el planeta. Martina Klein mostrará proyectos que luchan para implantar modelos económicos, productivos y sociales más sostenibles con el medio ambiente. También buscará personas que están aplicando en su vida diaria medidas para garantizar un modelo de planeta más sostenible. Además, cada capítulo contará con personas relevantes de diferentes ámbitos, para conocer de forma amena y divertida su experiencia con la sostenibilidad.

'Farem el que podrem', 'Simfonola' y 'Déu n'hi do', novedades de esta temporada en la programación en catalán Salido del concurso interno de ideas, 'Farem el que podrem', nuevo programa de Gemma Nierga sobre crianza, dirigido por Quique Quera 'Farem el que podrem' busca reflexionar sobre el actual modelo de crianza y pretende convertirse en un espacio donde el espectador encuentre ideas, herramientas y consejos que lo puedan ayudar a disfrutar más de su maternidad y paternidad. Para conseguirlo, Gemma Nierga dialogará de manera distendida con personajes famosos para descubrir cómo son como padres y madres. Participarán Jordi Basté, Judit Mascó, Eduard Farelo, Elisenda Roca, Martina Klein y Àlex Corretja, entre otros. El espacio también contará con voces expertas, testigos y la opinión de los grandes protagonistas: niños, niñas y adolescentes que dirán la suya sobre cada uno de los seis temas elegidos para esta primera temporada: la decisión de ser madre/pare, el arte de poner límites, los roles, la sobreprotección, la comunicación entre padres e hijos y como hablamos con ellos de amor y sexo. 'Simfonola', nuevo programa musical de RTVE Cataluña 'Simfonola' es un proyecto interno de RTVE Cataluña que presentó Jero Rodríguez, creador de 'Cachitos de hierro y cromo'. 'Simfonola' es una serie que recorre los últimos 50 años de música catalana a través de 25 canciones extraídas de los archivos de TVE y elegidas más allá de todo prejuicio, en catalán y en castellano, y reflejando los diversos géneros: del cuplé al pop, pasando por la rumba, el rock o la canción de autor, y de Raimon a Estopa. Un ejercicio emocionante a través de piezas que conservan todo su poder y vigencia. Un programa con guion y asesoría musical del periodista Jordi Bianciotto. 'Déu n'hi do' nos propone mejorar nuestro catalán Con un estilo directo y desenfadado, 'Déu n'hi do' pretende ayudar a los espectadores a descubrir y recordar soluciones para corregir ciertos usos del catalán que son incorrectos. Con especial mención de palabras o expresiones genuinas que hasta hace pocas décadas se usaban correctamente, pero que la presión del castellano o el inglés han hecho desaparecer en beneficio de la traducción directa. Serán piezas de 5 minutos que se emitirán en La 2, pero también tendrán una presencia importante en las redes sociales de RTVE Cataluña y estarán conducidas por la tiktoker manresana Shalana. Programas históricos de los 40 años de los estudios de Sant Cugat en la franja de tarde de desconexión Este 2023 el Centro de Producción de Programas de Sant Cugat celebra sus 40 años. Durante estos años se han producido programas de todo tipo y formatos. Algunos de ellos, se estrenaron como programas para la desconexión en catalán y después, debido al éxito o la originalidad, pasaron a la programación para toda España. Hemos querido recuperar alguno de ellos. En la franja de las 19h a las 20h, de lunes a jueves y por La 2, podremos volver a ver programas como 'Plàstic', 'Planeta imaginari', 'Per molts anys', 'Barres i estrelles' o 'La Lluna'.

Fuerte apuesta por la ficción y los documentales, esencia de RTVE Cataluña 'Selftape', una serie con tintes autobiográficos de las hermanas Vilapuig Una serie protagonizada por las hermanas Joana y Mireia, dos jóvenes actrices que conocieron el éxito, y todo lo que comporta la fama, a muy temprana edad. Años después, Mireia vuelve a Barcelona después de triunfar como actriz en Oslo. El frío recibimiento de su hermana Joana no es el que se esperaba. Incapaces de comunicarse y arreglar las cosas, todo da un vuelco cuando le ofrecen a Mireia un papel que tenía que hacer Joana. A partir de este momento saldrán a la luz secretos, mentiras y traumas del pasado que obligarán a las dos hermanas a replantear muchos aspectos personales de sus vidas, como el trabajo, el amor, la amistad o su propia relación. 'Terenci: la fabulació infinita' El documental 'Terenci: la fabulació infinita' repasa la vida y obra de uno de los escritores más queridos de nuestra historia. Aparecen algunos de los testigos más próximos al autor que, a través de entrevistas y anécdotas, dibujan el prisma de las mil caras que fue Terenci, como la fotógrafa Colita, el polifacético Boris Izaguirre, sus amigos Ana Maio y Luis Antonio de Villena o su ahijada Anaïs Schaaff. Un total de casi 20 entrevistados que han querido poner voz a la historia de Terenci Moix. 'Raimon, l'home que diu no' 'Raimon, l'home que diu no' es un recorrido por la vida y la obra del cantautor valenciano (Xàtiva, 1940), que ha llevado a cabo gran parte de su carrera en Barcelona. Este 2023 se conmemora el sexagésimo cumpleaños de la grabación de 'Al vent', la canción con la cual Raimon inició su trayectoria y con la que se despidió de los escenarios el mayo del 2017. "Hablar de Raimon es hablar de todos nosotros", afirma en el documental el pintor Joan Pere Viladecans, haciendo referencia al compromiso político y lingüístico del cantautor durante el franquismo, y a su papel de divulgador de grandes poetas catalanes. El título del documental hace referencia a 'Diguem no', la canción de Raimon más reprimida por el franquismo, convertida por los seguidores del cantautor en un himno de resistencia. Continúan 'Noms propis', Únics' y 'Calidoscopi' y se consolida el doblaje en català En la programación de RTVE Cataluña para los fines de semana en La 2, continuarán presentes algunos de los espacios más consolidados de la cadena, como ahora el programa de entrevistas en profundidad 'Noms propis', que dirige y presenta Anna Cler, los sábados al mediodía, y el espacio que repasa las anécdotas más divertidas del Archivo de RTVE, 'Calidoscopi', conducido por Raül Díaz, los domingos a las 11:20h. También continúa 'Únics', la serie documental de perfiles biográficos de personalidades catalanas. Esta segunda temporada se centrará en personas destacadas en el ámbito de las artes escénicas y contará con una entrevista actual, que se complementará con material de archivo. Los protagonistas serán Cesc Gelabert, Josep M. Pou, Marta Angelat, Albert Vidal y Lluís Marco. A estos les seguirán Rosa Novell y Pepe Rubianes, elaborados exclusivamente con material de archivo. Se consolida el prime time en catalán los sábados con la emisión de la película de los sábados por la noche en 'El cinema de La 2', que continúa hablando en catalán igual que los documentales de la serie 'Grans documentals', las tardes de lunes a viernes. Los domingos a las 10:30h, sigue 'La Missa en català', con más de 40 años de emisiones. Oriol Nolis rtve Los informativos de RTVE Cataluña estrenan plató La gran novedad de esta temporada en los informativos de RTVE Cataluña es el estreno de un nuevo plató de 200 m² útiles, que permitirá realizar desde un mismo espacio diáfano 'L'Informatiu', 'El vespre' y el programa semanal de actualidad parlamentaria 'Aquí parlem'. El nuevo plató busca ser una ventana al mundo, con la incorporación de 38 m² de pantallas que permitirán cambiar la narrativa utilizada hasta ahora, y que nos llevarán a una nueva manera de explicar las noticias. También tiene que permitir que los presentadores puedan expresarse de manera mucho más próxima, tanto de pie como sentados. Este espectacular sistema de pantallas hará posible adaptar el espacio para programas especiales, dando más protagonismo a las imágenes del día. Los contenidos informativos son la base de la televisión pública y en esta nueva escenografía, más limpia y cuidadosa, se les dará todavía más relevancia. Al frente de 'L'Informatiu' continúan Aina Galduf, que conduce la edición mediodía, y Laura Mesa, en la edición fin de semana, junto a Albert Font, que se encarga de la actualidad deportiva. Sònia Papell y Sergi Loras seguirán ofreciendo la información meteorológica. 'El Vespre', conducido por Quim Barnola, ofrece la última hora de la jornada y analiza cada día la actualidad informativa con la presencia de especialistas. De lunes a viernes a las 19h horas por el Canal 24 horas. La actualidad parlamentaria y política de Cataluña seguirá los fines de semana con Lluís Falgàs en 'Aquí parlem', los sábados a las 20:30h y los domingos a las 19:30h en el Canal 24 horas. 'Repor' sigue emitiendo reportajes de actualidad para toda España, en el Canal 24 horas.