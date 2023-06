'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de Catalunya. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista aquesta setmana Eduard Pujol, exportaveu i diputat electe de Junts per Catalunya. El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària.

Lluís Falgàs entrevista qui va ser portaveu de Junts per Catalunya. Eduard Pujol va ser apartat del partit per acusacions d'assetjament sexual i ara torna a la política activa formant part de la llista de Barcelona per a les eleccions del 23J.

'Aquí parlem' també repassa l'actualitat política d'una setmana marcada per la constitució dels ajuntaments, mentre continuem pendents de les de Diputacions. Tot plegat, en plena precampanya de les eleccions generals del 23 de juliol. En plana parlamentària, s'examina el debat monogràfic sobre l'educació de dimarts, encapçalat per la nova consellera de l'àrea, Anna Simó.