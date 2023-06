“Cuando me preguntan qué hago para ganarme la vida, les contesto que creo filtros de Instagram. Muchos no saben lo que es. Así que les pregunto, '¿sabes ese efecto que la gente usa para parecer que se ha tatuado?' Y siempre lo saben. 'Eso es lo que hago', les explico”.

Jeferson Araujo es brasileño y, gracias a su interés en la tecnología y los nuevos medios, desde 2019 es creador profesional de Realidad Aumentada. Hace poco ha creado una empresa con su mismo nombre.

Cuando comenzó creaba filtros y efectos solo por diversión para él y sus amigos. Poco a poco se dio cuenta de las enormes posibilidades que ofrece esta tecnología y empezó a trabajar para clientes y grandes marcas, haciendo posible una experiencia real entre el mundo físico y el mundo virtual.

Entre sus filtros más conocidos están Ink y Rampage, que supusieron un gran impulso para su carrera. “Fue genial ver cómo la gente lo utilizaba para expresarse y crear arte” dice Jeferson.

Para él, este filtro fue un ejemplo de cómo la Realidad Aumentada, puede crear algo que es divertido y viral. Además, le permitió crecer y hacerse mediático. Un momento crucial en su carrera como creador.

Jeferson disfruta especialmente creando filtros de belleza, con el diseño de personajes o con los denominados try-on effects en donde el usuario puede probarse virtualmente productos como gafas, labiales o ropa, sin necesidad de tener el objeto físicamente.

Jeferson, empezó trabajando con influencers locales y marcas pequeñas , pero ahora son grandes agencias, marcas e influencers los que reclaman sus servicios. Entre ellos está Anita, una cantante brasileña con quien consiguió millones de visitas en tan solo tres días, o firmas de belleza cómo Pat McGrath o MAC Cosmetics. En el futuro quiere enfocar su trabajo hacia la moda, hacia los try-on effects. “Creo que es un trabajo muy exigente, pero es el que más me gusta”, dice Jeferson, asegurando también que es una herramienta que permite mayor conexión con los clientes y una experiencia completamente inmersiva.

Los usuarios y la “realidad” digital

Creadores como Jeferson reciben algunos mensajes de sus usuarios en donde afirman sentirse mal consigo mismos al utilizar alguno de sus filtros. Para él estos comentarios son difíciles de asimilar, pues “pones mucho tiempo y esfuerzo en tu trabajo y lo último que quieres es hacer sentir mal a alguien”. A raíz de este tipo de críticas dejó de utilizar los face morph effects, efectos que transforman una imagen facial en otra por medio de 3D. “Intento mantener la naturalidad y centrarme en el concepto, la diversión y el diseño de los personajes”.

Los filtros pueden ser confusos para los usuarios si no se utilizan de manera adecuada. Por eso, para el creador es importante que el usuario entienda que las imágenes que ven no son reales y no deben compararse a la versión digital de sí mismos, ni siquiera sin filtro, por que el lente del móvil tiene un ángulo que hace ver la cara distinta de como se ve en el espejo. “Creo que el problema está sobre todo en las redes sociales, que nos empujan a buscar una perfección que es casi imposible alcanzar”, asegura.

Paea Jeferson el conflicto se incrementa cuando hay usuarios que eliminan la marca de agua del efecto, confundiendo al espectador sobre qué es real y qué no. Además de confundir sobre su apariencia, muchas veces no dan la autoría sobre la creación del filtro.