Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi serán los presentadores de ‘El Conquistador’, el concurso de aventura más extremo que prepara RTVE en colaboración con Hostoil (THE MEDIAPRO STUDIO) y que será una de las principales apuestas de RTVE para la próxima temporada. Ambos encabezarán una expedición que se dispone a viajar al Caribe con 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà.

‘El Conquistador’ se ha presentado este jueves en Prado del Rey, antes de viajar al Caribe para comenzar sus grabaciones. La directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, ha explicado que “es un formato de aventura y riesgo extremo que faltaba en RTVE, y que está testado con gran éxito en la televisión pública de Euskadi”. Asimismo, ha destacado los valores de “compañerismo, lealtad, trabajo en equipo, verdad, superación y conservación del medioambiente”. “Un programa diferente, adictivo y auténtico que preparamos con mucha ilusión”, ha subrayado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

Desde THE MEDIAPRO STUDIO, su directora de no ficción Amparo Castellano, ha destacado que la clave del formato es que “es verdad” y “muy diferente a cualquier programa de supervivencia”. “La gente joven se ha sumado al carro de una manera espectacular, en el País Vasco es un auténtico fenómeno social y ha saltado a Latinoamérica o Australia. Así que en RTVE esperamos conquistar a los espectadores de toda España”. Patxi Alonso, director general de HOSTOIL y creador y productor ejecutivo del formato, ha ahondado su éxito desde hace 19 años: “Queríamos hacer el programa de aventuras más duro del mundo. Hemos estado en parajes increíbles y ahora, en el Caribe, para hacer el mejor conquistador de la historia”. “El programa se ha ido modernizando, es inclusivo, igualitario. No es un Ironman. Hay deportistas de élite y gente que quiere salir de su zona de confort. Los espectadores se van a sentir identificados”.

Presentadores y capitanes de 'El conquistador' rtve

Raquel Sánchez Silva ha destacado la exigencia del formato: “Aquí hay épica, hay dolor de verdad, llanto de verdad… Y esto solo lo puede dar un programa de aventura como este”. Una idea en la que coincide Julian Iantzi, que conoce a la perfección el programa original y ahora se pone al frente de su versión nacional: “Vamos a hacer una nueva edición, con 33 concursantes cargados de ilusión. Va a ser la experiencia de vuestras vidas, porque la satisfacción es proporcional al sufrimiento”.

Los capitanes de equipo también están ilusionados ante esta nueva aventura. “Es un programa en el que se ve el límite de las personas, tanto físico como mental” y “creo que va a salir el Cesc salvaje que nunca he mostrado”, ha dicho Cesc Escolà. Joana Pastrana se está preparando “física y mentalmente, preparando mis propias estrategias para ir a por todas”. Y Patxi Salinas ha recordado en un vídeo su experiencia como capitán en otra edición, “una aventura durísima, pero que me hace mucha ilusión y a la que llego con todas las ganas del mundo para pelearla”.

Más de 1.5000 personas de toda España se han inscrito con la ilusión de convertirse en el primer ganador de ‘El Conquistador’ a nivel nacional y lograr el premio de 100.000 euros. Tras un exhaustivo proceso de selección realizado en varias ciudades por toda España, 18 hombres y 15 mujeres son los elegidos para poner a prueba su fortaleza física y mental en el concurso más duro y real de la televisión. Divididos en tres equipos, durante un mes y en las condiciones ambientales más salvajes, se enfrentarán con afán de superación y deportividad a retos tan arduos como originales en los agrestes enclaves del Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana).

Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi rtve

Presentadores y capitanes Raquel Sánchez Silva, periodista y veterana presentadora de televisión, es una experta al frente de concursos de aventura y supervivencia y uno de los rostros más conocidos de RTVE tras cinco temporadas como anfitriona de ‘Maestros de la costura’. La versátil presentadora es una pieza fundamental para hacer llegar a toda España la versión nacional de ‘El Conquistador’. Con casi 20 años de experiencia al frente del concurso original, Julián Iantzi también es una cara conocida de los espectadores de RTVE, donde se encargó de la retrasmisión de los Sanfermines en 2022. Iantzi es el perfecto animador de los concursantes en los momentos más bajos, al mismo tiempo que sabe ejercer su autoridad cuando salta el conflicto. Nadie mejor que él conoce lo que cuesta conquistar el primer puesto en este concurso que mezcla aventura, deporte y supervivencia. Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà pronto descubrirán el equipo que tienen asignado, siendo el verde el de las chicas (ATABEY), el rojo el de los chicos (TOCAHU) y el azul el color que distingue al mixto (COCOROTE). Joana Pastrana, exboxeadora y ahora empresaria, suma cuatros campeonatos de Europa y tres del mundo. Patxi Salinas, exfutbolista del Athletic de Bilbao, dos veces internacional con la selección español y actual entrenador de importantes clubes internacionales de fútbol, es un veterano que repetirá como capitán después de ejercer como tal en la edición de 2016. El tercer capitán es Cesc Escolà. El conocido profesional del mundo del fitness ya tiene experiencia en dos programas de RTVE: ‘Operación Triunfo’, como profesor de fitness en la academia, y al frente de ‘Muévete en casa’ para La 2. Joana Pastrana y Cesc Escolá, capitanes RTVE