Playz, el canal digital joven de RTVE, estrena el próximo 29 de mayo ‘La cámara de Gesell’, un nuevo formato presentado por la psicóloga María Esclapez que aborda, con naturalidad, cercanía y positividad, diferentes cuestiones relacionadas con la salud mental de los jóvenes. Producido por RTVE en colaboración con Thinketers, servirá de altavoz a personas que han padecido y superado diversas problemáticas, de la mano de reconocidos influencers y personas anónimas.

Todos charlan de manera sincera y distendida sobre cómo aceptan su situación, cómo manejan las dificultades del día a día y cuál es el camino para sanar. El programa podrá verse, cada lunes, en RTVE Play y en las redes sociales de Playz.

Los seis capítulos están conducidos por la psicóloga María Esclapez (@maria_esclapez), quien analiza y aporta rigor clínico a los problemas y los acerca al gran público, desde el entretenimiento y la divulgación. La profesional de la salud mental, con gran reconocimiento en redes sociales, se subió al formato sin pensárselo porque “la vocecita de mi conciencia me decía que este programa sería muy útil para que la gente entienda mejor los problemas de salud mental, y los que lo padecen no se sientan tan solos”. Y añade Esclapez, aludiendo a cómo un formato así ayuda a crear conciencia en la sociedad: “La salud física es importante pero no hay que olvidarse de la cabecita, que a veces es muy traicionera y activa unos sistemas de defensa que, o los aprendemos a manejar o nos podemos ver muy afectados por esa situación”.

María Esclapez analiza cada uno de los problemas y guía el programa, donde en cada capítulo hay una charla de tú a tú, sincera y distendida, entre un influencer y una persona anónima, que han pasado por la misma situación, compartiendo sentimientos y vivencias. Los influencers que han colaborado en el programa son Roi Sastre (@roisastre), Rocío Camacho (@rocioccamacho), Dani Marrero (@danimarreroo), Daniel Fez (@danielffez), Mara Jiménez (@croquetamente__) y Paula Collantes (@paulaacollantes), muy reconocidos en redes sociales y que acumulan más de 10 millones de seguidores entre todos.

Roi Sastre, hablando con una joven rtve