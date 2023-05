'Saber y Ganar' homenajea a Constantino Romero

Esta semana, 'Saber y Ganar' homenajea al presentador, locutor y actor de doblaje Constantino Romero. El viernes 12 de mayo se cumplen 10 años de la pérdida de una de las grandes voces del doblaje y un rostro muy querido de la televisión y de RTVE.

Presentó míticos programas como 'El tiempo es oro', '3x4' o 'La vida es juego'. 'Saber y Ganar' reivindica la figura de doblador de Constantino Romero y le dedica una prueba en la que se le escuchará dando voz a personajes de cine inolvidables, como Darth Vader o Roy Batty, el replicante de 'Blade runner'.

Y para continuar con los homenajes a grandes voces, el domingo 14 de mayo a las 15:35 horas, el programa recuerda a Frank Sinatra, 'la voz' por excelencia de la música estadounidense, en el 25 aniversario de su fallecimiento. 'Saber y Ganar. Fin de Semana' le dedica una emocionante prueba con algunas de sus canciones más emblemáticas como 'My way' o 'New York, New York'.

Presentado por Jordi Hurtado, junto a Elisenda Roca y Pilar Vázquez, 'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España.